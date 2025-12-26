Manchester United derrota a Newcastle en el único juego del Boxing Day en la Premier League

Patrick Dorgu celebra el gol con el que el Manchester United venció al Newcastle en el Boxing Day de la Premier League.

El danés Patrick Dorgu anotó su primer gol para el Manchester United, que se impuso este viernes 1-0 al Newcastle en el único juego que hubo en el Boxing Day de la Premier League, un hecho inusual. El partido entre los Red Devils y las Urracas, con el que se puso en marcha la Jornada 18, se llevó a cabo en Old Trafford.

Dorgu, de 21 años, disparó una volea de zurda a mitad de la primera parte para darle al United su primera victoria en casa en cuatro partidos de liga y elevar al club por encima del Liverpool al quinto lugar, pues ahora suma una cosecha de 29 unidades, aunque los Reds enfrentan el sábado al Wolverhampton.

El Manchester United estuvo sin su capitán talismán Bruno Fernandes, mientras que varios otros jugadores del primer equipo estaban ausentes debido a lesiones o compromisos con sus respectivas selecciones la Copa Africana de Naciones.

Manchester United pierde a Mason Mount por lesión

El equipo renovado también se alineó en una formación inusual de cuatro defensores, pero dio pelea ante Newcastle en una primera mitad equilibrada, destacada principalmente por el excelente gol de Patrick Dorgu, su primero en 38 apariciones con la camiseta roja.

El Manchester United se vio obstaculizado por la retirada al medio tiempo de Mason Mount debido a una lesión, y el Newcastle dominó los primeros momentos del segundo período.

La mayoría de las oportunidades fueron para el Newcastle. Lewis Hall tuvo la mala suerte de ver un disparo de larga distancia golpear el travesaño después de 62 minutos y Anthony Gordon falló el objetivo con una buena oportunidad unos momentos después.

Senne Lammens, portero del Manchester United, también evitó un potente disparo tardío de Joelinton. En el otro extremo, Diogo Dalot disparó por encima desde cerca, pero ninguno de los dos equipos pudo añadir al esfuerzo de Dorgu y los aficionados del United se fueron a casa felices.

El entrenador Ruben Amorim estará particularmente complacido con la forma en que sus jóvenes pupilos mantuvieron su escasa ventaja. Los Red Devils tenían cinco jugadores de la academia en el banquillo de Old Trafford y el mediocampista inglés sub-19 Jack Fletcher, hijo del exjugador Darren, fue uno de los jóvenes introducidos durante los segundos 45 minutos.

Difícil diciembre para Newcastle en la Premier League

Ayden Heaven, de 20 años, comenzó como defensa central para el Manchester United, mientras que Leny Yoro y Tyler Fredricson, que también tienen 20 años, ingresaron durante la segunda mitad.

El Newcastle ahora está a seis puntos del United en el puesto 11 después de un pobre diciembre en el que solamente ha ganado uno de sus cinco partidos de liga.

“La segunda mitad fue mucho mejor que la primera desde nuestra perspectiva, pero no hicimos lo suficiente”, indicó el entrenador del Newcastle, Eddie Howe. “Sentí que si marcábamos podíamos ganar el partido, pero no sucedió. Estamos muy decepcionados”.

