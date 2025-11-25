United vuelve a perder tras cinco encuentros

Moyes, DT del Evertón, festeja el triunfo de su equipo, ayer.

Everton venció 1-0 al Manchester United para frenar el reciente resurgimiento, tras haber sumado cinco partidos sin perder, del equipo local en un partido de la Premier League que será recordado por una tarjeta roja temprana mostrada a Idrissa Gueye, del Everton, por golpear a su compañero de equipo Michael Keane.

Kiernan Dewsbury-Hall anotó al minuto 29 y Everton se vio obligado a defender su ventaja. United dominó a los diez hombres visitantes en un segundo tiempo unilateral, pero no encontró una manera de superar al portero inglés Jordan Pickford.

“Fueron el mejor equipo, con 11 jugadores o 10”, dijo el entrenador del United, Ruben Amorim. “Sentí desde el primer minuto que no estábamos allí con la misma intensidad, así que merecen la victoria. Si tienen 10, empujemos al oponente al tercio final. Necesitamos estar cerca en la transición. Necesitábamos estar enfocados. Necesitamos hacer más”.

TE RECOMENDAMOS: Ambos llevan siete puntos Barcelona suma 13 años sin perder ante el Chelsea en Champions

Fue la primera derrota de United desde que perdió 3-1 en Brentford hace casi dos meses y la primera vez en 47 partidos de la Liga Premier que un equipo visitante gana en Old Trafford con diez hombres.

Sin embargo, el tema inolvidable de la noche llegó después de 13 minutos.

Gueye estaba furioso por lo que parecía ser la falta de Keane dentro del área de penalti de Everton. Bruno Fernandes intervino y disparó desviado, pero un enfurecido Gueye confrontó a Keane.

Keane empujó a Gueye, quien respondió con una bofetada en la cara de Keane. El árbitro Tony Harrington mostró la tarjeta roja por “conducta violenta”.

“La decisión del árbitro de mostrar tarjeta roja a Gueye por conducta violenta fue revisada y confirmada por el VAR, considerando la acción como un claro golpe en la cara de Keane”, dijo la liga en una publicación en redes sociales.

El senegalés fue el primer jugador en ser expulsado en la Liga Premier por pelear con un compañero de equipo desde que Ricardo Fuller, de Stoke City, vio la roja tras enfrentarse con Andy Griffin en 2008.

Dewsbury-Hall llamó a esto “sólo una situación” y el incidente y dijo que lo que importaba era la reacción de Everton.

“Creo que fue solo un momento de locura”, dijo el goleador. “Fue evitable, pero Idrissa se disculpó con todos nosotros al final del partido y dijo lo que pensaba. Seguimos adelante. La reacción de los muchachos después de eso es increíble. Podríamos haber colapsado fácilmente y perdido el juego cómodamente y, si acaso, nos hizo crecer como equipo”.

El equipo de David Moyes silenció a la multitud l tomar la delantera 16 minutos después de que Gueye fuera expulsado.

El impresionante disparo de 18 metros de Dewsbury-Hall fue memorable para el incondicional de Everton, pero fue un momento excepcional para los Toffees.

Después del gol, todo fue United. El equipo local tuvo 25 disparos a la portería de Pickford, en comparación con los tres de Everton en el otro extremo.

“Dormiré bien esta noche”, dijo Dewsbury-Hall. “Estoy muy agradecido de que conseguimos los tres puntos”.

Otro hombre feliz fue Moyes, quien registró su primera victoria como entrenador visitante en Old Trafford en la Liga Premier después de 18 intentos fallidos.

“Estoy increíblemente orgulloso de los jugadores y los aficionados”, dijo el escocés. “Cruzamos la línea con 10 hombres. Comenzamos el balón brillantemente bien, conseguimos la expulsión, el juego cambió. Pero mostramos resiliencia.

El Manchester United está en muy buena forma en este momento, así que nunca iba a ser un juego fácil. Buenas atajadas cuando las necesitábamos. Los chicos fueron valientes”.

General Premier ı Foto: Especial