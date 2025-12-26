Leyenda de la Liga MX revela el tremendo amor que Lionel Messi le tiene al futbol mexicano

Lionel Messi ha enfrentado en diferentes ocasiones a México, tanto en partidos amistosos como en Copas del Mundo, pero nadie sabía que el astro argentino tiene un cariño especial por nuestra liga de futbol profesional, pues el exportero del Club León, William Yarbrough, reveló este secreto guardado del campeón del mundo.

“A Messi le gusta mucho la liga de México. Sabe todo, literal, sabe todos los clubes, jugadores y partidos. Es amante del futbol y no tiene ningún tipo de pique con México. Nada que ver”, comentó William Yarbrough en una entrevista.

En varias ocasiones, Lionel Messi ha enfrentado también a equipos de la Liga MX, como la vez en la que el astro argentino viajó a la Sultana del Norte con el Inter Miami para enfrentarse ante el Monterrey en la serie de eliminación de la Concacaf Champions Cup.

¿Cuándo fue la última vez que Lionel Messi se enfrentó a México en un Mundial?

Lionel Messi salió campeón del mundo en la última edición del torneo organizado por la FIFA en 2022, certamen que se llevó a cabo en Qatar, pero fue en esa competencia cuando el astro argentino se vio las caras por última vez con la Selección Mexicana.

Fue en la fase de grupos cuando México y Argentina se midieron; en ese partido la Albiceleste se llevó la victoria y los tres puntos para acercarse a los octavos de final de la competencia, además de que Lionel Messi anotó un gol en ese encuentro.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino, reveló que Argentina tendrá su último partido de preparación de cara al Mundial 2026 contra México, cotejo que será dos semanas antes del torneo de la FIFA.

Lionel Messi se prepara para iniciar una nueva temporada con el Inter Miami

Lionel Messi firmó una extensión de contrato hasta 2028 con el Inter Miami, así que sus fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar unos años más la magia del astro argentino en la MLS, pero el siguiente año tendrá un reto grande con Argentina.

El oriundo de Rosario, Argentina, se prepara también para jugar el Mundial 2026 con la Albiceleste, torneo en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato del Mundial.

La temporada para Lionel Messi comenzará el 1 de marzo del 2026 cuando el Inter Miami se mida ante el Orlando City en la Jornada 1 de la MLS.

