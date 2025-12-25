El VIDEO que muestra como Lionel Messi pasó la navidad que deja a la afición sorprendida

Lionel Messi fue uno de los jugadores que se llevó los reflectores esta Navidad, pues su esposa Antonela Roccuzzo presumió en sus redes sociales cómo fue que la familia del astro argentino celebró esta festividad.

En las imágenes que compartió la pareja de Lionel Messi, se puede ver que el campeón del mundo se puso una camisa café para pasar la Navidad y su esposa, Antonela Roccuzzo, un vestido amarillo, además de que parece que invitaron a toda su familia, pues hay una foto donde se ve una mesa grande con platos blancos.

También presumieron una mesa llena de chocolates y galletas navideñas para acompañar la cena del 24 de diciembre, aunque aún no se sabe si lo pasaron en Miami, Barcelona o viajaron a Argentina para estas fechas.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Cristiano Ronaldo presume hermoso VIDEO de como festejó la navidad junto a su familia

Lionel Messi se prepara para el 2026 con el Inter Miami y Argentina

Lionel Messi tuvo un 2025 lleno de éxitos, pues logró levantar por primera vez el título de la MLS Cup con el Inter Miami, para convertirse y extender su récord como el jugador con más títulos en la historia del futbol mundial.

El astro argentino podría estar viviendo sus últimos años en el máximo circuito de este deporte, pero en sus fotos de Navidad nos demuestra que lo más importante para él siempre es la familia, pues cada festividad la pasa con ellos.

El 2026 será un año importante para el astro argentino, pues volverá a disputar la MLS Cup con el Inter Miami en busca del bicampeonato y comenzará su concentración de cara a la Copa del Mundo del 2026 con Argentina.

Lionel Messi iniciará una nueva temporada con el Inter Miami

Los fanáticos de Lionel Messi aún tienen varios años para disfrutar del astro argentino, pues el campeón del mundo firmó una extensión de contrato hasta 2028 con el Inter Miami y la MLS podrá seguir disfrutando del delantero por un tiempo más.

Messi tendrá un tiempo de descanso antes de arrancar la nueva campaña; será el 1 de marzo cuando ‘Las Garzas’ hagan su debut en el 2026; será ante el Orlando City el primer encuentro del equipo que conforma el ariete argentino y Luis Suárez; sin embargo, para la próxima temporada ya no contarán con Sergio Busquets y Jordi Alba.

Además de la nueva temporada de la MLS, el Inter Miami disputará la Concachampions en busca del primer título internacional del equipo de la liga de Estados Unidos, pues su primer trofeo del torneo local llegó este año.

DCO