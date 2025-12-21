Leyenda del futbol asegura que la FIFA le regaló a Lionel Messi el Mundial del 2022 y se vuelve un escándalo

Leyenda del futbol asegura que la FIFA le regaló la Copa del Mundo a Messi.

Ya pasaron tres años desde que Lionel Messi y Argentina levantaron la Copa del Mundo en Qatar tras vencer a Francia en la que podría ser la mejor final en la historia de los Mundiales, pero la polémica sobre si la FIFA ayudó y le regaló el trofeo a la Albiceleste sigue latente.

Patrice Evra, leyenda del futbol francés, salió a asegurar que “todos sabemos que en 2022 le regalaron el Mundial a Messi”, generando un escándalo entre los aficionados, pues muchos se pusieron del lado del exjugador del Manchester United, mientras que otros más defendieron a capa y espada a Lionel Messi.

Algunos comentarios de los fanáticos fueron: “Messi, el mejor jugador de la historia, hasta tiene el récord de envidiosos”, “Todo el mundo lo sabe”, “Infantino claramente le dijo que él no se podía retirar del futbol sin antes tener una copa del mundo y se la dio”, “Miren quién lo dice, un francés resentido”.

Lionel Messi es el jugador con más títulos en la historia del futbol

Lionel Messi ha ganado todos los títulos de los torneos que ha disputado, desde LaLiga española hasta la MLS Cup con el Inter Miami, además de ganar la Copa América con Argentina y completar su vitrina personal después de levantar la Copa del Mundo en Qatar.

Estos son los títulos de Lionel Messi

1 MLS Cup

1 Leagues Cup

1 MLS Supporters Shield

1 Eastern Conference

10 LaLiga española

8 Supercopas del Rey

7 Copas del Rey

4 Champions League

3 UEFA Super Cup

3 Mundiales de Clubes

2 Ligue 1

2 Copa América

1 Copa del Mundo

1 Finalissima

1 Medalla de oro de los Juegos Olímpicos

1 Copa del Mundo Sub-20

1 Trophée des Champions

Lionel Messi aún puede sumar algunos títulos más a su récord, pues el siguiente año volverá a disputar la MLS Cup con el Inter Miami, jugará la Concacaf Champions Cup y participará en su último Mundial con Argentina.

Tenemos Lionel Messi para rato

Lionel Messi quiere seguir derrochando magia en las canchas de la MLS y sus aficionados podrán disfrutar del astro argentino por un rato más, pues el oriundo de Rosario, Argentina, extendió su contrato con el Inter Miami hasta el 2028.

El campeón del mundo seguirá portando los colores de ‘Las Garzas’ por tres años más, así que jugará tres temporadas de la MLS Cup y si su equipo llega a clasificarse a la Concacaf Champions Cup, podríamos ver a Lionel Messi jugando una vez más en México.

Además de que Lionel Messi podrá jugar en el nuevo estadio que están construyendo para el Inter Miami, el cual tendrá más capacidad de aficionados.

