Se filtra conversación con lo que Lionel Messi piensa de México, su futbol y hasta su gente: “si lo provocas”

Uno de los momentos que más recuerda la afición mexicana del Mundial Qatar 2022 fue el intenso postpartido que se tuvo ante Argentina y la polémica que rodeó a Lionel Messi, de quien recientemente se pudo saber qué piensa sobre México y su futbol.

Messi fue muy criticado por supuestamente patear la playera de la Selección Mexicana en el vestuario después de un juego en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2022. Después de tres años de aquel suceso, salió a la que La Pulga no tiene problemas con México, su gente, ni mucho menos su futbol.

“Llegamos a platicar, de que a él (Lionel Messi) le gusta mucho la Liga de México. Sabe todo. Literal, sabe de todos los clubes, jugadores, partidos. O sea, él es amante del futbol y no tiene él ningún tipo de pique con México. Nada, nada que ver. Te digo, si lo provoca, se va a defender”, reveló el portero William Yarbrough en charla con Mediotiempo.

William Yarbrough, portero mexicoamericano del Inter Miami de la MLS, es compañero de Lionel Messi, por lo que puede compartir tiempo con el astro argentino. En una de sus tantas charlas, La Pulga le comentó al exportero de León todo lo que piensa del balompié azteca, sus clubes y dejó en claro que no tiene nada personal con México ni su gente.

Luego de lo que pasó en Qatar, la afición mexicana pensó que Messi tenía algo personal con México, pero Yarbrough explicó que el delantero argentino es muy competitivo, además que es tranquilo, pero si alguien se mete con él, va a defenderlo. Pero reiteró que Lionel Messi no tiene problemas con México.

“Él es competitivo y defiende lo suyo a muerte. Sea lo que sea. Entonces, no es la persona que si le dicen algo se queda callado. Pero no guarda él ningún tipo de rencor, ni mucho menos. Es un tipo que en el momento, si se calientan las cosas, él va a responder, pero después queda ahí. O sea, no tiene ningún problema”, indicó.

Yarbrough tiene 36 años de edad y no jugará más con el Inter Miami. Pero eso no significa que debe retirarse del futbol profesional, todavía, pues le gustaría colgar los botines con la playera del Club León, equipo en donde fue bicampeón y es la escuadra de sus amores.

“Cien por ciento me gustaría (retirarme en el Club León). Yo tengo un cariño muy especial por León. Obviamente por todo lo vivido. Me identifico mucho con la afición del León. Y es obviamente un sueño que tengo”, dijo el portero, quien agregó que no se pierde los juegos de La Fiera.

“Siempre veo los partidos de León. Y cuando veo que el equipo pasa por un mal momento, no tienes idea de las ganas que me gustaría de estar ahí con el grupo, con los jugadores, con toda la gente con la que trabajé varios años”, señaló.

