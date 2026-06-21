¿Por qué Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, usa máscara?

Luca Zidane es hijo de la leyenda del futbol Zinedine Zidane, quien siguió los pasos de su padre en el deporte, pero el joven juega de portero y está en el equipo titular de la selección de Argelia en el Mundial 2026.

Luca tiene 28 años de edad y durante su participación en el evento deportivo ha llamado la atención porque usa una máscara negra en la cara, lo que despertó las dudas de los aficionados y usuarios de las redes sociales.

¿Por qué Luca Zidane usa una máscara en los partidos del Mundial 2026?

Luca Zidane usa una máscara en el rostro porque sufrió una lesión en abril pasado, cuando tuvo una fractura en la mandíbula y el mentón luego de que le dieran un golpe con la cabeza en un partido que enfrentó contra Almería.

Luego de recibir el impacto el futbolista fue atendido en un hospital por una conmoción cerebral. Su lesión había puesto en duda su participación en el Mundial 2026, pero al final su recuperación fue favorable y logró estar en el evento deportivo.

¿Por qué Luca Zidane juega en Argelia si su papá es francés?

Luca Zidane es hijo de Zinedine Zidane y Véronique Fernández, si bien sus papás son franceses, el joven futbolista decidió representar a la nación de Argelia por sus raíces familiares, ya que sus abuelos paternos nacieron en Argelia. Según las reglas de la FIFA, esto le permite representar al país de sus abuelos, aunque no nació allí. La FIFA aprobó el cambio de nacionalidad deportiva en septiembre de 2025.

Luca Zidane en el partido de Argentina vs Argelia del Mundial 2026 ı Foto: AP

¿Quién es Luca Zidane?

Luca es uno de los 4 hijos de Zinedine Zidane y eligió la posición de portero y se formó desde muy pequeño en la cantera del Real Madrid, donde ingresó en 2004 y pasó por todas las categorías inferiores.

En el club blanco debutó con el primer equipo en 2018 bajo la dirección de su propio padre, disputando dos partidos de Copa del Rey. Sin embargo, con pocas oportunidades en el Real Madrid, inició una carrera de cesiones y traspasos en la Segunda División española: pasó por el Racing de Santander (en préstamo), Rayo Vallecano, SD Eibar y, desde julio de 2024, es portero del Granada CF, donde se ha consolidado como titular habitual.

A sus 28 años, Luca Zidane ha construido una carrera sólida y discreta lejos de la enorme sombra de su padre. Conocido por su profesionalismo y seriedad, busca labrarse su propio camino como portero en Segunda División y con la selección argelina, honrando al mismo tiempo las raíces familiares argelinas que siempre han estado presentes en la casa de los Zidane.

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