El mexicano César Arturo Ramos es elegido por FIFA para dirigir uno de los partidos más importantes del Mundial 2026

El árbitro mexicano César Arturo Ramos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Escocia y Brasil, en la Copa del Mundo 2026. El central estará acompañado por Alberto Morín y Marco Bisguerra, como abanderados 1 y 2, respectivamente, completando la terna azteca. El cuarto y quinto juez son los noruegos Espen Eskas y Jan Erik Engan.

Escocia y Brasil se enfrentan en uno de los duelos más esperados de la segunda jornada de la fase de grupos de Norteamérica 2026. Es un duelo clave en las aspiraciones de ambas escuadras para avanzar a los 16vos de final.

César Arturo Ramos debutó en el Irán vs Nueva Zelanda. ı Foto: Reuters

César Arturo Ramos es uno de los árbitros de mayor experiencia y nivel en México. Para muestra la participación en la Copa del Mundo 2026, la tercera justa de este tipo en donde el silbante participa.

Fue el encargado de impartir justicia en el Irán vs Nueva Zelanda, duelo que se realizó en Estados Unidos y que era complicado por las implicaciones geopolíticas que había por la visita de los Guepardos Persas a suelo americano.

Ramos Palazuelos participa por tercera vez en una Copa del Mundo, tras estar en Rusia 2018 y Qatar 2022. En su debut como árbitro mundialista le tocó estar en tres juegos, pero en la edición pasada estuvo en cuatro compromisos, su mayor cantidad en una sola justa

¿Quién es César Arturo Ramos, árbitro mundialista mexicano?

César Arturo Ramos Palazuelos nació el 15 de enero de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México. Algo que pocos saben es que estudió la Licenciatura en Comunicación. Su carrera profesional como árbitro inició en 2002, pero su primera actuación en la Liga MX fue en 2011, en un Monterrey vs Tijuana.

En la Liga MX es uno de los nazarenos más confiables. Ha participado en muchos torneos del futbol mexicano, dirigiendo seis finales locales y 10 finales de corte internacional, incluyendo una final de la Copa Mundial de Clubes en 2017.

Neymar jugaría con Brasil ante Escocia

El entrenador de la selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, tiene previsto que Neymar se recupere de una lesión en la pantorrilla derecha y vea acción en el último partido de la fase de grupos del Mundial ante Escocia.

“Sí. Neymar se entrenará de forma individual mañana (sábado) y, el lunes, se incorporará al equipo y estará listo para el partido contra Escocia”, señaló Ancelotti al finalizar el encuentro.

Neymar se perdió los dos primeros partidos de Brasil en el torneo, incluida la victoria del viernes por 3-0 sobre Haití. Brasil cierra su participación en el Grupo C contra Escocia el miércoles en Miami Gardens, Florida.

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