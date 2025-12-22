Aston Villa, es tercero y pelea título de Premier

Morgan Rogers dispara, ayer, antes de marcar su gol en el juego correspondiente de la Premier League.

Morgan Rogers anotó dos brillantes goles en solitario para vencer al Manchester United 2-1 y mantener al Aston Villa en la lucha por el título de la Premier League.

La victoria en Villa Park el domingo fue la décima consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Unai Emery, que se encuentra tercero en la clasificación y a tres puntos del líder, Arsenal.

Rogers disparó dos veces al ángulo superior, uno a cada lado del gol de Matheus Cunha. El centrocampista adelantó al Villa a los 45 minutos al cortar desde la izquierda. Su segundo gol llegó al 57’, nuevamente curvando el balón más allá de la estirada del portero del United, Senne Lammens.

Con esta victoria, el Villa mantiene su racha positiva, ganando 11 de sus últimos 12 partidos en la liga.

“Nuestros seguidores deben estar orgullosos de todo lo que estamos haciendo juntos”, afirmó Emery.

Las victorias del sábado para el Arsenal y el segundo lugar, Manchester City, llevaron a que marcaran distancia en la cima de la clasificación, pero el más reciente triunfo del Villa fue otra muestra de sus credenciales al título tras recuperarse de un inicio de temporada desesperado.

El surgimiento del Villa como un contendiente sorpresa ocurre después de haber perdido dos de sus primeros tres juegos y pasar cinco sin ganar. Ahora acumula 19 juegos invicto en todas las competiciones, con 16 victorias durante esa racha.

Fue el segundo doblete de Rogers en igual número de juegos tras anotar dos veces en la victoria de la semana pasada por 3-2 ante el West Ham.

“A veces es tu día, a veces no lo es, y afortunadamente últimamente ha sido mi día”, dijo a Sky Sports. “Me siento con mucha confianza y disfruto de mi futbol, pero no soy sólo yo, es el equipo”.

La derrota fue otro golpe para el United, que se encuentra séptimo en la tabla tras ganar sólo dos de sus últimos ocho juegos.

Sin embargo, el entrenador Ruben Amorim cree que su equipo va en la dirección correcta.

“Creo que estamos mejorando... creo que hoy merecimos mucho más, pero el mejor equipo no ganó”, comentó.

Cunha empató el juego 1-1 anotando desde un ángulo cerrado en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera mitad. Pudo haber empatado nuevamente tras el descanso, pero desperdició una oportunidad de oro al cabecear desviado frente a la portería.