Estrella de la Premier League ilusiona con su llegada a un histórico de la Liga MX (VIDEO)

El futbolista español Adama Traoré, una de las estrellas del Fulham en la Premier League, ilusionó a la afición del América con su posible llegada a la Liga MX para convertirse en jugador de las Águilas, que buscan reforzarse de cara al Clausura 2026, torneo en el que intentarán superar lo hecho en el Apertura 2025, donde se quedaron cortas al ser eliminadas en cuartos de final.

Cuestionado respecto a si le gustaría convertirse en jugador del equipo azulcrema, el compañero del mexicano Raúl Jiménez respondió que “Me gusta México, primero tengo que visitarlo. (Raúl Jiménez) Me tiene que llevar ahí, después nunca se sabe”, dijo el delantero de 29 años en entrevista con Gibrán Araige, reportero de TUDN.

“Bonito, siempre bonito”, contestó Adama Traoré ante la pregunta de cómo se le ve el color amarillo, pensando en una eventual llegada al América, que en el 2025 disputó la final del Torneo Clausura, en la que buscaba el tetracampeonato de la Liga MX, pero cayó a manos del Toluca en la serie por el título.

¿Cuándo termina el contrato de Adama Traoré con el Fulham?

El contrato de Adama Traoré con el Fulham culmina en el verano del 2026, lo que significa que el América podría fichar al delantero español a partir del Apertura 2026, el torneo posterior al Mundial.

El escenario para la llegada del español a las Águilas luce también más viable a partir del segundo semestre del 2026, pues para el certamen previo a la Copa del Mundo luce complicado que pueda traer fichajes de renombre. En el Apertura 2025, la principal adquisición de los capitalinos fue la del francés Allan Saint-Maximin.

El contrato del atacante mexicano Raúl Jiménez con el Fulham también termina el próximo verano, por lo que el hidalguense y el español llegarían al mismo tiempo a las filas del club con más títulos en la historia de la Liga MX.

¿Cuánto tiempo han jugado juntos Raúl Jiménez y Adama Traoré en la Premier League?

El delantero mexicano Raúl Jiménez llegó a la Premier League en el 2018 para unirse a la plantilla del Wolverhampton, equipo en el que en ese momento ya jugaba Adama Traoré.

Desde ese momento, el hidalguense y el canterano del América fueron compañeros en las canchas de la Premier League con excepción de un lapso del 2022, cuando La Flecha tuvo una breve etapa con el Barcelona.

Pero Adama Traoré y Raúl Jiménez se reencontraron en el 2023, año en el que ambos se convirtieron en refuerzos del Fulham. El español dejó la puerta abierta para una eventual llegada a la Liga MX con el América.

EVG