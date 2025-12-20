¡Atención azulcremas! América estaría en busca de un reemplazo para Álvaro Fidalgo

El América ya se prepara para arrancar el Clausura 2026 en busca de la decimoséptima; sin embargo, la directiva azulcrema tiene que liberar algunas plazas de No Formados en México (NFM) para después comenzar a buscar algunos fichajes, así que para eso algunos nombres que están en la lista son Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, aunque la preocupación de la afición está con Álvaro Fidalgo.

Con información de AS México, las Águilas ya buscan los sustitutos para Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Álvaro Fidalgo, pues los dos jugadores chilenos no han cumplido con lo esperado por la directiva, así que les buscarán acomodo en otro club, pues los dos tienen contrato con los azulcremas hasta 2027.

Por la mañana, en Coapa y de camino al Clausura 2026, ¡vamos, América! 💙💛 pic.twitter.com/JphpsNOMCc — Club América (@ClubAmerica) December 19, 2025

¿Álvaro Fidalgo podría salir del América antes del Clausura 2026?

El América no tuvo su mejor desempeño este 2025 al dejar ir varios trofeos y la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes, pero la preocupación de la afición comienza a crecer con el rumor de que Álvaro Fidalgo podría salir del equipo antes de iniciar el Clausura 2026 de la Liga MX.

Con información de la fuente antes mencionada, el mediocampista español tiene la posibilidad de volver a Europa, la cual es una opción que le llama la atención al tricampeón del futbol mexicano y la oportunidad de hacerlo podría estar cerca, así que la directiva azulcrema ya se puso manos a la obra para buscar el reemplazo de Fidalgo y uno de los nombres en la lista es Obed Vargas.

Cabe recalcar que, en caso de que Álvaro Fidalgo regrese a Europa antes de marzo, la posibilidad de verlo vestir la camiseta de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026 se esfumaría por completo, pues necesita cumplir cinco años viviendo en nuestro país para tener la posibilidad de jugar con el Tricolor.

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026 de la Liga MX?

El América se quedó en los cuartos de final del Apertura 2025 al caer eliminados en la primera ronda de la liguilla a manos del Monterrey, pero en el Clausura 2026 buscarán superar lo conseguido en el torneo pasado para olvidar el trago amargo que vivieron hace unas semanas.

El primer partido de los azulcremas en el año será ante los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente; será el viernes 9 de enero cuando los pupilos de André Jardine viajen a la frontera para medirse a los dirigidos por Sebastián Abreu.

Será ese día cuando veamos si Álvaro Fidalgo continúa en el América para el siguiente torneo; de momento, las redes sociales del equipo han presumido al mediocampista español en su cuenta de X y listo para la pretemporada con las Águilas.

