Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Los Angeles Chargers vs Houston Texans de la Semana 17 de la NFL

Los Angeles Chargers y los Houston Texans se enfrentan en el SoFi Stadium.

Los Angeles Chargers y los Houston Texans miden fuerzas en el SoFi Stadium este sábado 27 de diciembre en la continuación de la Semana 17 de la NFL, en un partido al que los de California ya llegan clasificados a los playoffs, mientras que los de Texas están en la pelea por un boleto a la postemporada.

Si Houston vence a Los Ángeles este sábado, los Denver Broncos tendrán su primera corona de división en una década y podrán albergar un partido de playoffs. Los de Colorado no se coronan en el Oeste de la Conferencia Americana desde la temporada del 2015.

the gift that keeps on giving pic.twitter.com/TgCT38Ybzp — Los Angeles Chargers (@chargers) December 26, 2025

Es la segunda vez en el año que Chargers y Texans se ven las caras, luego de que en enero el equipo de Los Ángeles fue ampliamente superado en la ronda de comodines de los playoffs, cotejo que se desarrolló en el NRG Stadium.

¿Dónde pasan EN VIVO el Chargers vs Texans?

El partido de la Semana 17 de la NFL entre Los Angeles Chargers y Houston Texans se jugará este sábado 27 de diciembre en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El juego comenzará en punto de las 15:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de NFL Network y NFL Game Pass de DAZN.

Fecha : Sábado 27 de diciembre

Hora : 15:30

Estadio : SoFi

Transmisión: NFL Network y NFL Game Pass de DAZN

Resultados entre Chargers y Texans

Los Angeles Chargers 12-32 Houston Texans (Playoffs NFL 2024)

Los Angeles Chargers 34-24 Houston Texans (Semana 4 NFL 2022)

Los Angeles Chargers 29-41 Houston Texans (Semana 16 NFL 2021)

Houston Texans 27-20 Los Angeles Chargers (Semana 3 NFL 2019)

¿Qué necesitan los Houston Texans para clasificar a los playoffs?

Una victoria sobre Los Angeles Chargers le daría a los Houston Texans su boleto a los playoffs de la NFL 2025. Pero en caso de no ganar, los de Texas podrían sellar su pase a la postemporada con otros resultados.

Una derrota de los Indianapolis Colts a manos de los Jacksonville Jaguars, en duelo a celebrarse el domingo 28 de noviembre, también le daría a los Texans su pase a los playoffs.

La franquicia de Houston marcha segunda en el Sur de la Conferencia Americana de la NFL con marca de 10-5, abajo de los Jacksonville Jaguars, cuyo récord es de 11-4.

EVG