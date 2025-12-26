Veljko Paunovic reveló una dura verdad sobre Ángel Correa y la afición de Tigres no puede creerlo (VIDEO)

Veljko Paunovic fue el entrenador de los Tigres hace un torneo antes de ser reemplazado y que Guido Pizarro llegara al banquillo de los Universitarios, pero el entrenador serbio reveló que él fue la mente maestra y el que pidió el fichaje de Ángel Correa para el equipo de San Nicolás de los Garza.

“Lo que la gente no sabe es que yo inicié el proceso de Correa, de traer a Correa; de hecho, en la primera campaña, a mí me llama Miguel Ángel Gil y me pide que lo dejáramos para el siguiente torneo porque ellos estaban en enero y no podían los cambios, y luego se dio, pero yo lo pedí y simplemente quiero que eso se sepa”, expresó el Veljko Paunovic para entrevista con Claro Sports.

Ángel Correa llegó al equipo de Tigres de cara al Clausura 2025 para jugar en la Liga MX, convirtiéndose en uno de los mejores fichajes del futbol mexicano, pues logró grandes números con los Universitarios, además de convertirse en titular indiscutible para Pizarro.

¡YA SABEN A QUIÉN AGRADECERLE, INCOMPARABLES! 😮‍🔥🐯



En EXCLUSIVA con Claro Sports, Veljko Paunović soltó la bomba: él pidió directamente a Ángel Correa para Tigres.

El fichaje se cerró después, pero la idea nació desde su cuerpo técnico y con contactos iniciados. pic.twitter.com/0V1d5HLJ6X — Claro Sports (@ClaroSports) December 26, 2025

Estos son fueron los números de Veljko Paunovic con los Tigres

Veljko Paunovic fue cesado de su puesto durante el torneo antepasado, aunque dejó al equipo en el segundo lugar de la tabla general, dándole paso a Guido Pizarro para que el argentino tomara las riendas del conjunto Universitario.

Durante su estadía en el equipo de San Nicolás de los Garza, el entrenador oriundo de Serbia dirigió 36 encuentros como técnico de los Universitarios, logrando 20 victorias, seis empates y diez derrotas.

Después de su última aventura en la Liga MX, Paunovic se fue al viejo continente para seguir con su carrera como estratega en el Real Oviedo, equipo recién ascendido a la Primera División de España, pero que el conjunto español rescindió el contrato del serbio por sus malos números.

Veljko Paunovic es nuevo entrenador de Serbia hasta el 2030

Después de su aventura por España con el Real Oviedo, Veljko Paunovic anunció en sus redes sociales la nueva etapa que afrontará en su carrera como entrenador profesional, ya que decidió ser el entrenador de la Selección de Serbia, su país natal.

Lamentablemente, Veljko Paunovic tendrá que esperar cinco años para saber si podrá acceder al Mundial 2030 con Serbia, pues este año el conjunto de las Águilas Blancas no logró acceder a la Copa del Mundo del 2026 ni al repechaje de la UEFA.

Será hasta el 2029 cuando Veljko Paunovic, si es que logra buenos resultados y se mantiene como el entrenador de Serbia, pueda pelear por un boleto a la edición de 2030 con la selección de su país.

DCO