La traición que Tigres jamás se esperó y que lo dejaría sin su mejor jugador para irse con Messi a Miami

Los Tigres se quedaron a las puertas de ser campeones de la Liga MX, pero cayeron en la gran final a manos del Toluca y, sin embargo, parece que el Inter Miami quiere quitarle a su mejor jugador al equipo que dirige Guido Pizarro, usando el argumento de que jugará con Lionel Messi en la MLS.

Con información de El Heraldo Deportes, el Inter Miami de Lionel Messi está interesado en fichar a Ángel Correa, un fichaje que le quitaría a los Tigres a su mejor jugador y sería una pésima noticia para la Liga MX, pues se llevarían a una de las máximas estrellas del futbol mexicano.

La estrategia que tiene el conjunto que dirige Javier Mascherano es convencer al delantero de los Tigres con el proyecto deportivo que tienen, el cual encabeza Lionel Messi, pues el astro argentino tiene contrato con ‘Las Garzas’ hasta el 2028 y ellos dos ya jugaron juntos en el Mundial 2022, cuando Argentina fue campeón del mundo.

🔢🐯 ¡15 goles y 5 asistencias en 27 partidos con Tigres!



🔥 ¡Revisa las marcas y números de Ángel Correa en el 2025! pic.twitter.com/UKA0TytLZX — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 23, 2025

Ángel Correa, el mejor fichaje de la Liga MX el torneo pasado

Ángel Correa llegó a México en el verano del 2025 para vestir los colores de Tigres después de su paso por el Atlético de Madrid; sin embargo, el argentino demostró que fue un acierto para el equipo Universitario desde su primer partido en la Liga MX.

El campeón del mundo jugó 27 partidos con los Tigres en las diferentes competiciones, logrando 15 goles y cinco asistencias, grandes números para su primera temporada en nuestro país, además de que ayudó a los auriazules a llegar a la gran final del Apertura 2025.

De los fichajes que llegaron en el Apertura 2025, Ángel Correa podría ser el mejor, pues junto a él arribaron nombres como Anthony Martial, Allan Saint-Maximin y Aaron Ramsey, pero el argentino cayó como anillo al dedo al equipo de Guido Pizarro.

🐯🇦🇷 ¡Lo mejor de Ángel Correa en el 2025!



⚽️🅰️ Goles, asistencias, un Título de Goleo y mucho nivel de Angelito Correa! 🔥🇦🇷 ¡Disfruta lo mejor de nuestro Campeón del Mundo en su primer semestre con La U!



➡️ https://t.co/XWap4t3kKC pic.twitter.com/rrj0z2E3qR — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 23, 2025

¿Cuándo debutan los Tigres en el Clausura 2026?

Los Tigres ya pasaron la hoja después de perder la gran final del Apertura 2025 ante el Toluca y ya se preparan para afrontar el siguiente torneo con Guido Pizarro en su segunda aventura al frente de los Universitarios.

Los Universitarios volverán pronto de vacaciones para prepararse de cara al siguiente torneo, el cual inicia el próximo 9 de enero con tres partidos, pero será hasta el domingo 11 del mismo mes cuando los auriazules se midan ante el Atlético de San Luis en la primera fecha del certamen.

De momento, Ángel Correa sigue siendo futbolista de los Tigres para la siguiente temporada y pronto regresará a las instalaciones de los felinos para ponerse a punto de cara al Clausura 2026.

DCO