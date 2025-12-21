¡Sigue la novela! Javier Aquino sigue declarando en contra de Guido Pizarro y la directiva de Tigres (VIDEO)

Javier Aquino sigue declarando en contra de Guido Pizarro y la directiva de Tigres.

Después de llegar a la final del Apertura 2025 con los Tigres, Javier Aquino fue notificado por la directiva de Tigres que no continuaría en el equipo para la siguiente temporada. Después de que el jugador lo anunció en sus redes sociales, dio una entrevista para el programa “Línea de 4″ donde arremetió contra Guido Pizarro.

“Mauricio Culebro me dio tres mil vueltas, me dijo que me enfocara en la liguilla, llegamos a una final, prácticamente estuvimos a nada de ser campeones y me alargó todo hasta el final para un día simplemente llamarme y decirme que no continuaba. Creo que me decepcionan, sin duda, no representan, yo creo que, los valores que tiene la institución de Tigres”, expresó Javier Aquino.

Además, el lateral mexicano comentó que “yo he sido una persona que ha entregado todo para el club, no representan al Club Tigres realmente; yo pienso que así no se hacen las cosas y creo que si ya no quieres a alguien, simplemente se lo dices de frente así”.

Javier Aquino se despide de Tigres tras 10 años en la institución

Javier Aquino arribó a los Tigres en 2015 tras terminar su etapa en el viejo continente con el Villarreal y volver a México para jugar con el equipo Universitario, aunque el club que lo vio debutar en la Primera División de México fue el Cruz Azul.

Después de 10 años de portar los colores del equipo de San Nicolás de los Garza, el lateral mexicano tiene números extraordinarios; jugando 442 partidos con la ‘U’, logró 30 anotaciones y dio 58 asistencias.

Además, llevó a su vitrina personal 11 títulos en su paso por los Tigres, de los cuales cinco son de Liga MX, cuatro de campeón de campeones, una Concachampions y una Campeones Cup, convirtiéndose en una leyenda del equipo Universitario.

Tigres ya se prepara para la siguiente temporada sin Javier Aquino

Los Tigres anunciaron la salida de Javier Aquino tras perder la final del Clausura 2025 a manos del Toluca, aunque la salida no fue lo que esperaba el lateral mexicano después de 10 años portando los colores del equipo de la Sultana del Norte.

Ahora los comandados por Guido Pizarro se preparan para iniciar una nueva campaña en la Liga MX, en la cual partirán como favoritos después de lo que hicieron en el semestre pasado al llegar a la gran final.

Tigres tendrá que viajar a San Luis Potosí para la primera jornada del Apertura 2026, partido en el que se medirán ante el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras en busca de los primeros tres puntos de la campaña.

