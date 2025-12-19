¡Sorpresa! Antonio Mohamed confiesa quien tomó la decisión de que Hugo González no fuera titular ante Tigres

Antonio Mohamed habló de la suplencia de Hugo González en la final de vuelta entre Toluca y Tigres.

El entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, dio a conocer el motivo por el cual puso de titular a Hugo González en la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX contra Tigres. Aseguró que la decisión fue suya, pero la consultó con el entrenador de porteros, y afirmó que creyó que era lo mejor para el cancerbero y el equipo.

“La decisión es 100 por ciento mía, obviamente consultada con Óscar (Resano), el entrenador de arqueros, y basado en la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo González en otras situaciones, creía que lo mejor para el equipo era que jugara Luis García”, aseguró el Turco en el programa “Línea de 4″ de TUDN.

Antonio Mohamed protegió a Hugo González

Antonio Mohamed dejó en claro que su decisión de poner a Luis García como el portero titular del Toluca en la final de vuelta de la Liga MX fue para proteger a Hugo González, quien tuvo un grave error en la ida y además tenía el mal recuerdo de la final perdida ante Tigres como arquero del Monterrey en el Apertura 2017.

“Hugo (González) estaba para jugar, pero con un poco más de presión que Luis (García). Fue una decisión totalmente futbolística, yo creía que era lo mejor para el equipo y nada, son decisiones que se tienen que tomar como conductor de los momentos importantes. Me basé en que todo era muy rápido y si era un partido de liga, es más si era otro rival, seguramente hubiera sido Hugo”, ahondó el Turco.

Hugo González tuvo un trago amargo en la final de vuelta del Apertura 2017 entre Tigres y Rayados, en la cual cometió errores que le costaron el título de la Liga MX al Monterrey, dirigido precisamente por Antonio Mohamed.

Dejar a Hugo González en la banca le trajo críticas a Antonio Mohamed

La decisión de poner a Luis García como portero titular del Toluca en lugar de Hugo González en la final de vuelta contra Tigres derivó en críticas hacia Antonio Mohamed, concretamente de parte de David Faitelson.

El Turco aclaró que la decisión la tomó basado en los antecedentes de Hugo González en partidos clave ante los de la UANL, motivo por el cual prefirió protegerlo y darle la confianza a Luis García, quien respondió a la misma.

Toluca consiguió el bicampeonato de la Liga MX, su primero en torneos cortos, tras imponerse en una dramática serie de penaltis a los Tigres después de un empate global a dos anotaciones.

