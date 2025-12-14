¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Antonio Mohamed como entrenador tras ser bicampeón con Toluca?

El estratega argentino Antonio Mohamed ganó una nueva final del futbol mexicano. El Turco comandó a los Diablos Rojos del Toluca a la serie por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Tigres de la UNAL y añadió una nueva estrella a su curriculum.

El Turco Mohamed es una leyenda en los banquillos del futbol mexicano. Con diferentes equipos ha tocado la gloria eterna de ser campeón y dejó escapar la oportunidad de ser bicampeón con el Toluca, llegando a cinco títulos como entrenador en la Liga MX, siendo además de los máximos ganadores.

UN12 lo logramos 👹🏆🏆 pic.twitter.com/Fs7yBRXi2P — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

Los títulos de Mohamed como DT en la Liga MX

Tijuana-2012

América-2014

Monterrey-2019

Toluca-2025 (Clausura)

Toluca-2025 (Apertura)

Mohamed y sus títulos de Liga MX

Antonio Turco Mohamed ha ganado cinco títulos en México con cuatro equipos diferentes; Xolos de Tijuana, Club América, Rayados del Monterrey y Diablos Rojos del Toluca. Tras vencer a Tigres repitió con los escarlatas, siendo la primera vez que lo hace.

El gol del título 🏆 en este final de película 🥹 https://t.co/v1rrZxksdw pic.twitter.com/ztBcmkpOsZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

La historia de gloria de Antonio Mohamed en la Liga MX inició en 2012, cuando con un modesto Tijuana sorprendió a propios y extraños. Los Xolos, que llegaban luego de ascender a la Primera División del futbol mexicano, se metieron a la final ante Toluca en el Apertura. Con gol inolvidable de Duvier Riascos, los de la frontera ganaron su primer y al momento único título.

Dos años más tarde, el Turco Mohamed recibió una oportunidad con el Club América. El sudamericano no decepcionó y se convirtió en dos veces campeón de la Liga MX. Pero no sería el último. Curiosamente su siguiente copa la consiguió ante las Águilas, aunque el club afortunado ahora fueron los Rayados del Monterrey, en donde construyó una identidad muy fuerte.

Antes de llegar a Toluca, el estratega argentino tuvo recorrido por varios equipos, incluyendo los Pumas de la UNAM, en donde alcanzó semifinales, pero no pudo pelear por el trofeo. Ya con los Diablos Rojos, en su primer certamen consiguió el campeonato, ese que él mismo le había negado con Tijuana.

