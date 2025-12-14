Estos son TODOS los campeones de la Liga MX, después del bicampeonato del Toluca

Terminó el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y se coronó un nuevo campeón del futbol mexicano. Toluca levantó el trofeo en la cancha del Estadio Nemesio Diez tras imponerse a la visita Tigres. Con este resultado, hay cambios importantes y significativos en la lista de los máximos ganadores del balompié azteca.

El Club América, luego de su tricampeonato hace dos torneos, sigue siendo el equipo más ganador en la historia del futbol profesional en México. El conjunto azulcrema presume de 16 trofeos de campeón en Coapa. Pueden dormir tranquilos, pues su más cercano perseguidor está a cuatro cetros.

El GOL del título. El tanto con el que Alexis Vega le dio su título 12 al @TolucaFC en su regreso tras la lesión. 🔥👹#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/CR7YYPJKm2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Chivas, que en 2023 se quedó a minutos de tener 13 estrellas, sigue como el segundo más laureado con 12 estrellas bordadas en su escudo, pero justamente el Toluca los acaba de alcanzar con el mismo número de trofeos, luego de vencer a Tigres.

En el tercer peldaño de la lista está Cruz Azul, que tiene 9 títulos en su historia. Uno de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano y que por momentos parecía que iba a compartir su lugar con los de la UANL, que se quedan con 8 títulos, igual que León.

Todos los campeones de la Liga MX

América-16

Toluca-12

Chivas-12

Cruz Azul-9

León-8

Tigres-8

Pumas-7

Pachuca-7

Santos-6

Monterrey-5

Atlante-3

Necaxa-3

Atlas-3

Puebla -2

Zacatepec-2

Veracruz-2

Oro-1

Monarcas Morelia-1

España-1

Tecos-1

Asturias-1

Marte-1

Tampico-1

Tijuana-1

En el futbol mexicano existen 11 equipos que no superan los dos títulos. Puebla, Zacatepec y Veracruz pueden presumir de dos copas en sus vitrinas. Mientras que Morelia, España, Tecos, Asturias, Marte, Tampico y Tijuana tienen solo una. Sin embargo, de todos estos equipos, solo La Jaiba Brava, Xolos y Monarcas pueden sumar una corona más, pues los demás equipos no existen más.

Equipos con más años sin ser campeones de la Liga MX

De los equipos que se mantienen en la Liga MX son Puebla, Necaxa y Pumas los que más años tienen sin ser campeones. Aunque cabe destacar que Querétaro, Mazatlán, Juárez y Atlético de San Luis nunca han ganado un título del futbol mexicano.

La Franja no gana desde el Torneo 1989-1990, hace ya 35 años. El equipo, de los que ya ha sido campeones, con más años sin una gloria. Por su parte, el Club Universidad fue monarca de la Liga MX por última vez en el Clausura 2011. Desde hace 14 años no llega una copa al Pedregal.

Por su parte, Necaxa no sale rey de la Liga MX desde el lejano Invierno 1998, 27 años atrás. Aunque han tenido equipos competitivos y en su momento fueron campeones de la Copa MX, en los torneos de liga no tienen la misma suerte.

aar