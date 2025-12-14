Toluca vs Tigres: Sigue EN VIVO todo el PARTIDO de la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca recibe a Tigres para la vuelta de la gran final de la Liga MX.

Toluca abre las puertas del Estadio Nemesio Diez para recibir a los Tigres y toda su afición en el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro que promete muchas emociones, pues los Universitarios consiguieron la ventaja en el encuentro de ida en la Sultana del Norte.

El equipo de Antonio Mohamed está en busca del bicampeonato y ser el quinto equipo en lograr dos títulos al hilo en la historia de los torneos cortos; por su parte, los pupilos de Guido Pizarro quieren darle su novena copa a la institución universitaria e igualar al Cruz Azul en trofeos de la Liga MX.

Además, una de las mejores contrataciones de la temporada, Ángel Correa, cayó como anillo al dedo en los Tigres y esta noche podría conseguir su primer título del futbol mexicano en su primera campaña con los felinos.

Toluca y Tigres salen con sus mejores hombres a la gran final

Antonio Mohamed manda a sus mejores hombres a la cancha en busca del título de la Liga MX; del lado de los Diablos Rojos, Alexis Vega va a la banca y los Universitarios optan por André-Pierre Gignac en la que podría ser su última final.

TOLUCA: Luis García, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Helinho, Jesús Ricardo Ángulo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Everardo López, Santiago Simón, Nicolás Castro y Paulinho.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, José Juan Purata, Joaquim, Marco Farfán, Romulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Con tremenda ovación es como llega Toluca al Nemesio Diez

Toluca llega al Estadio Nemesio Diez con las calles aledañas inundadas de aficionados y pintadas de rojo, con el grito de “Toluca, Toluca” y “Sí se puede, sí se puede”; es como el camión de los choriceros entró al estacionamiento del infierno.

El equipo de Antonio Mohamed está en busca del bicampeonato de la Liga MX, pero tendrán que conseguir un resultado positivo en los 90 minutos o igualar el marcador global si quieren mandar el encuentro al tiempo extra.

Una locura la llegada del Toluca al Nemesio Diez. El sueño del bicampeonato choricero está más vivo que nunca y la afición se entrega a su equipo pic.twitter.com/zi6kuMBAAB — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) December 14, 2025

Así fue la llegada de Tigres al Nemesio Diez

Tigres arriba al Estadio Nemesio Diez para el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX ante el Toluca. Entre espuma y algunos botellazos es como los felinos llegan al infierno en busca de la novena.

Cabe recalcar que, para este encuentro, el equipo de Guido Pizarro tiene la ventaja, pues en el primer cotejo lograron ganar 1-0 para ir con más tranquilidad al Nemesio Diez, aunque no deben dar por muertos a los Diablos Rojos.

Bañado de espuma y con un botellazo, así recibieron al camión de Tigres en el Nemesio Diez pic.twitter.com/KfoJrhrHZz — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) December 14, 2025

La afición de Toluca y Tigres comienza a pintar el Nemesio Diez

La afición de Toluca y Tigres comienza a acceder al estadio y tomar su asiento para presenciar el partido de vuelta de la gran final entre los Diablos Rojos y los Universitarios.

Con la playera bien puesta y algunos con la cara pintada, es como los fanáticos arriban a las inmediaciones del Nemesio Diez para apoyar a su equipo en el partido más importante de la temporada para ambas instituciones.

El Toluca está en busca de ganar su decimosegundo título en su historia, mientras que los Universitarios quieren llevarse de regreso a Monterrey el noveno trofeo en la historia de la institución de la Sultana del Norte.

Cabe recalcar que los Diablos Rojos podrían igualar a Chivas en cetros del futbol mexicano con 12 y los pupilos de Guido Pizarro pondrían a la institución en el mismo escalón que el Cruz Azul con nueve conquistas en el balompié azteca.

