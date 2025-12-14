VIDEO: André-Pierre Gignac es golpeado por un aficionado del Toluca; estas son las violentas imágenes

En una acción reprobable, un aficionado del Toluca agredió de la peor manera al delantero francés de los Tigres, André-Pierre Gignac, esto dentro del estadio Nemesio Diez, en donde se realizó la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Todo pasó mientras Gignac caminaba al banco de suplentes. La cercanía de las gradas con el campo permitió que un aficionado del Toluca golpeara al futbolista europeo con una bandera. En redes sociales se encuentra el video del momento.

El seguidor de los Diablos se estiró y con el palito de la bandera empezó a agredir a Gignac, quien no respondió a los golpes, demostrando su gran clase. Este momento ensombreció por unos momentos la gran final de la Liga MX.

André-Pierre Gignac estaría jugando su último partido con Tigres

André-Pierre Gignac estaría jugando su último partido con los Tigres. El delantero de 40 años de edad, de acuerdo con reportes, pensaría en colgar los tenis en caso que su equipo sea campeón, para así irse por todo lo alto.

Así, el galo se despediría por todo lo alto, como una de las máximas leyendas de la Liga MX e indiscutiblemente como el más grande jugador que haya defendido la casaca de Tigres, pues aunque han habido grandes futbolistas, pocos con su palmarés y su identificación con la gente.

Medios nacionales informan que Gignac podría despedirse. Sin embargo, en caso de no lograr la corona, estaría jugando seis meses más en el balompié azteca, al cual llegó en 2015 y desde los primeros minutos generó un gran impacto.

El Bomboro es el máximo anotar en la historia de Tigres, tiene al momento, cinco títulos de la Liga MX y ha anotado goles importantes para entender la historia moderna del cuadro regiomontano.

