VIDEO: Helinho y el GOLAZO de la final que mantiene con vida a Toluca AL MOMENTO

En la recta final de la primera parte (41′) el delantero brasileño Helinho anotó un verdadero golazo que mantiene con vida al Toluca en la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En un juego en donde los Diablos estaban obligados a reaccionar, la anotación llegó en gran momento.

Luego de empezar el cotejo con un gol sorpresivo de Tigres, anotado por Fernando Gorriarán, los Diablos Rojos tenían que sí o sí descontar la pizarra si querían pelear por la copa. La misión al iniciar el duelo era el bicampeonato, para consolidar todavía más el proyecto de Antonio Mohamed.

Un gol inolvidable para la afición del @TolucaFC. 👹💥



Aquí les dejo esta MARAVILLA de Helinho. 🔥



Gol 50 desde afuera del área en partidos de Final.📚#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/P8drbpnA7A — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Helinho, quien regresó a la alineación titular, fue el jugador más peligroso del Toluca en el duelo. Incluso el equipo escarlata se mostró con mayor peligro a la portería de Nahuel Guzmán, quien con un par de atajadas detuvo los ataques de los locales.

Tanta insistencia terminó por hacer efecto cuando el delantero brasileño se perfiló al área, recortó al centro y sacó un disparo de izquierda que fue imposible de atajar para el Patón. Un verdadero golazo del ariete sudamericano, quien regresó la ilusión a la afición que se dio cita en el Infierno.

Toluca quiere evitar la caída ante Tigres

UN12 HASTA EL FINAL ❤️‍🔥 pic.twitter.com/WqsGVOsokS — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

Han pasado tres años desde la última vez que el Toluca perdió una final de Liga MX, cuando sucumbió a manos del Pachuca en la serie por el título del Apertura 2022, desenlace que espera sea distinto en la definición del Apertura 2025 contra Tigres, que llega con ventaja de 1-0 al capítulo de vuelta.

Los Diablos Rojos fueron humillados y goleados 8-2 por los Tuzos, que de esa manera consiguieron su séptimo y más reciente título de liga. Ignacio Ambriz, actual entrenador del León, era el director técnico del equipo escarlata en ese momento.

El encuentro de vuelta de la final del Apertura 2022 de la Liga MX entre Toluca y Pachuca se jugó en el Estadio Hidalgo. Los Diablos Rojos llegaron con una losa muy pesada después de haber perdido 5-1 la ida en la cancha del Nemesio Díez.

