¡Borrado de la Final Liga MX! Tigres viaja a Toluca y deja fuera a un crack que no seguirá en el club

Tigres viaja a Toluca y deja fuera a un crack que no seguirá en el club

Este domingo se realiza la gran Final de la Liga MX. El duelo es en el Estadio Nemesio Diez, cancha del Toluca, pero para el duelo los Tigres viajaron al Estado de México sin un jugador, que se sabe no seguirá en la entidad felina y por lo mismo ya no fue tomado en cuenta para la final de vuelta del Apertura 2025.

Con informes de medios nacionales, se pudo saber que el mediocampista Sebastián Córdova no realizó el viaje de Monterrey a Toluca, se quedó en la Sultana del Norte, pues no está tomado en cuenta para el próximo torneo y se espera su salida una vez que finalice este semestre.

En caso que Tigres sea campeón, Sebastián Córdova no estará en la premiación, lo que es bastante raro, pues los jugadores normalmente hacen el viaje con el equipo aunque estén lesionados o no formen parte de la convocatorio, esto con el objetivo de que puedan recibir su medalla y estar en los festejos.

¿Qué sigue para Sebastián Córdova?

El mediocampista mexicano no fue tomado en cuenta por Guido Pizarro en la mayor parte del campeonato. Los reportes indican que el entrenador de Tigres no veía la actitud que quería en el jugador, además que en diciembre termina su contrato con la institución, a la cual llegó en el Clausura 2022.

Córdova fue clave con los Incomparables en el Clausura 2023. En esa liguilla el ofensivo se lució con seis goles en siete juegos y ahora estará disponible para negociar su llegada a otro club de la Liga MX e incluso en el extranjero. Dependerá el futbolista el proyecto que le guste y con el que quiera firmar.

Sebastián Córdova con los Tigres tiene 159 partidos, 24 goles y 18 asistencias. Es el equipo con el que más partidos ha jugado. Con las Águilas disputó 99 duelos, con 16 dianas y ocho asistencias. Con los Rayos del Necaxa jugó 12 veces y solo anotó dos veces.

En el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Sebastián Córdova tan solo disputó seis partidos, uno de ellos como titular. En 147 minutos disputados tan solo pudo anotar un gol, un torneo bastante discreto para un jugador que en el pasado ha alcanzado picos de rendimiento muy altos.

