¿Qué necesita Tigres en la vuelta de la final de la Liga MX para ser campeón del Apertura 2025?

Tigres se llevó la ventaja en el partido de ida de la gran final.

Los Tigres de Guido Pizarro lograron ganar 1-0 en el partido de ida para viajar a Toluca con la ventaja en el marcador global y estar más cerca de darle su noveno título a la institución de la Sultana del Norte en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

El autor del único tanto del encuentro fue Ángel Correa y el delantero argentino podría romper una marca que le pertenece a Héctor Miguel Zelada, pues el exguardameta del América fue el último jugador campeón del mundo en levantar el trofeo de la Liga MX en el torneo Prode 85.

Los Universitarios están a 90 minutos de arrebatarle el bicampeonato a los Diablos Rojos de Antonio Mohamed, equipo que culminó la temporada regular en el primer puesto y que terminó con la hegemonía del América en la Liga MX, evitando un tetracampeonato del equipo de Coapa.

¿Qué necesita Tigres en el partido de vuelta para ser campeón de la Liga MX?

Tigres quiere meterse entre los cinco equipos más ganadores de la Liga MX, pues en caso de levantar el título igualarían al Cruz Azul con nueve conquistas en el futbol mexicano y subiendo al quinto escalón de esta lista junto a la Máquina.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro tiene una misión difícil, pero no imposible, cuando visiten la cancha del Estadio Nemesio Diez, pues lo que tienen que hacer es ganar por la mínima o igualar el marcador con los Diablos Rojos para proclamarse campeones.

Con el gol de Ángel Correa en la ida, los Universitarios pisarán la cancha de los Diablos Rojos con una ligera ventaja, pero que puede hacer la diferencia en los últimos 90 minutos, pues el equipo de Antonio Mohamed está obligado a ganar para ser bicampeones o igualar el marcador global si quieren mandar la gran final al tiempo extra.

⏱️84' ¿Sabías qué...? 📚



Esta es la séptima vez que Tigres anota el primer gol en una Final, se coronó en 5 de las 6 anteriores.



El único que le dio la vuelta fue el América, del 𝐓𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝, en el AP2014.@TigresOficial 1-0 @TolucaFC 🐯🆚👹… pic.twitter.com/1apo7a6tKs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 12, 2025

¿Cuál fue la última final de Liga MX que Tigres disputó?

Tigres es uno de los proyectos con mejor proyección a futuro, pues en los años anteriores han conseguido varios trofeos que los ponen como uno de los mejores equipos de la actualidad en la Liga MX y en este Apertura 2025 pueden ganar su noveno cetro.

La última vez que los Universitarios llegaron a una final fue en el Apertura 2023, cuando enfrentaron al América en el partido por el título y los azulcremas terminaron levantando el trofeo, iniciando su camino por el tricampeonato del futbol mexicano.

Dos años después y con nuevo técnico, Tigres llega a una nueva final en busca de poner otro trofeo de la Liga MX en sus vitrinas; el Apertura 2025 es la oportunidad para los de la Sultana del Norte de ponerse entre los cinco equipos más laureados del futbol mexicano.

DCO