Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la final de vuelta del Apertura 2025?

Fernando Gorriarán y Marcel Ruiz disputan un balón en la final de ida entre Tigres y Toluca.

Toluca y Tigres definen este domingo 14 de diciembre al equipo campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Estadio Nemesio Díez recibe el capítulo definitivo, en el que los Diablos Rojos buscan el bicampeonato, mientras que los de la UANL van por su primer trofeo desde el Clausura 2023.

El equipo felino llega con mínima ventaja luego de que se impuso 1-0 en el Volcán con gol del argentino Ángel Correa, quien aprovechó un garrafal error de Hugo González para inclinar la balanza en favor de los norteños en los primeros 90 minutos de la serie.

Pero el Toluca intentará hacer pesar su localía con el apoyo de su afición en el Nemesio Díez, donde en mayo derrotaron 2-0 al América para alzar el título del Clausura 2025, victoria con la que puso fin a una sequía de 15 años sin ser campeón del futbol mexicano.

¿En qué canal pasan EN VIVO la final de vuelta entre Toluca y Tigres?

El partido de la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres se jugará este domingo 14 de diciembre, en el Estadio Nemesio Díez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix. También estará disponible en W Radio y W Deportes.

Fecha : Domingo 14 de diciembre

Hora : 19:00

Estadio : Nemesio Díez

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Toluca y Tigres

TOLUCA : Hugo González, Federico Pereira, Antonio Briseño, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Nico Castro, Jesús Angulo, Helinho y Paulinho.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Rómulo, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Antes del silbatazo, la ilusión. 🙌

En las gradas, la fiesta. 🎉

En la cancha, intensidad, entrega y pasión. 🔥



Y el #Acceso, cortesía de @RexonaMx, nos regala tomas exclusivas del primer capítulo de la #FinalDeLaAfición. 📽️#RexonaNoTeAbandona | #UANLTOL #AP25 pic.twitter.com/zTWE23oLF8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 13, 2025

¿Qué necesita Toluca para ser campeón ante Tigres?

El Toluca debe vencer a Tigres por dos goles de diferencia para alzar el trofeo de campeón del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque si gana por un gol empataría el global y forzaría los tiempos extra, con la posibilidad de llevar la serie hasta la tanda de penaltis.

Apenas el 17 de mayo de este año, el equipo dirigido por Antonio Mohamed goleó 3-0 a los felinos en el Infierno en las semifinales de vuelta del Clausura 2025, aunque en la fase regular del actual Apertura 2025 los de la UANL se impusieron 4-3, en duelo que también se efectuó en la cancha del Nemesio Díez.

Antonio Mohamed, por su parte, busca conquistar su quinto título de Liga MX como entrenador, con lo que igualaría a Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y Javier de la Torre.

