Antonio Mohamed calienta la vuelta de la final de la Liga MX con este poderoso y directo dardo a Tigres

Los actuales campeones de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, salieron lastimados de la final de ida del Torneo Apertura 2025. Cayeron por 1-0 ante los Tigres de la UANL, un resultado que pudo haber sido peor, pero que los deja con vida para la vuelta en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Para Antonio Mohamed no todo está perdido y comentó tras el partido que la serie se encuentra abierta. Los escarlatas necesitan dos goles para sellar el bicampeonato y en su casa pueden lograrlo, según el entrenador argentino.

“Es una serie que está totalmente abierta, necesitamos dos goles para ser campeones, pero es un resultado no tan malo. No está muerto quien pelea y así lo vamos a hacer nosotros. En casa, va a ser un partido totalmente diferente”, comentó el Turco.

TE RECOMENDAMOS: Enfrentará a Senegal Estados Unidos anuncia otro amistoso

“Defendimos bastante bien, manejamos bien la pelota, [pero] nos faltó muchísima profundidad. A nadie le gusta perder, pero nos servirá para salir con todo el domingo. Vamos a jugar un partido en nuestra casa sabiendo que estamos abajo en el marcador, ya hemos tenido esta situación y el equipo se ha sobrepuesto, esperamos que esta vez sea igual que las otras”, dijo.

“Todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de error y acierto. Si salimos campeones, el error queda archivado y, si no, se van a acordar todos; siempre se queda el error grabado del equipo que pierde. Es un error grave, pero el equipo tendrá que sobreponerse”, apuntó.

aar