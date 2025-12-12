¿Cuál fue la última final de Liga MX que Tigres perdió después de ganar el juego de ida?

Tigres se impuso 1-0 al Toluca en la ida de la final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tigres dio un paso que puede ser determinante para coronarse en el Apertura 2025 de la Liga MX tras vencer 1-0 al Toluca en la final de ida, pues casi siempre que los felinos salen victoriosos en el primer capítulo de una serie por el título alzan el trofeo, pero esto no fue así en la definición del Apertura 2014.

En aquella ocasión, el conjunto de la UANL se impuso 1-0 al América en el Estadio Universitario con gol de Joffre Guerrón. Sin embargo, las Águilas revirtieron la pizarra en el cotejo de vuelta celebrado en la cancha del Azteca, donde golearon 3-0 al equipo entonces dirigido por Ricardo ‘Tuca’ Ferreti.

Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta fueron los autores de las anotaciones con las que las Águilas derrotaron a los Tigres el 14 de diciembre del 2014, en la que hasta el momento ha sido la única vez en la que la escuadra norteña no obtuvo el título de la Liga MX después de haber logrado el triunfo en el duelo de ida.

Triunfo en finales de ida de Liga MX, garantía de título para Tigres

La primera final de Liga MX que disputó Tigres fue la de la Temporada 1977-1978, en la que derrotó en el Volcán 2-0 a Pumas, resultado que le bastó para coronarse luego de que en la vuelta en Ciudad Universitaria el marcador quedó 1-1.

En otras cinco ocasiones la escuadra de la UANL salió victoriosa en el encuentro de ida de una serie por el título del futbol mexicano, llevándose el título a sus vitrinas en cuatro de ellas, la más reciente en el Clausura 2019, cuando superó 1-0 al León la cancha del Universitario con gol de André-Pierre Gignac.

Tigres 2-0 Pumas (1977-1978, Campeón )

Tigres 2-1 Atlante (1981-1982, Campeón )

Santos 0-1 Tigres (Apertura 2011, Campeón )

Tigres 1-0 América (Apertura 2014, Subcampeón )

Tigres 3-0 Pumas (Apertura 2015, Campeón )

Tigres 1-0 León (Clausura 2019, Campeón)

Tigres quiere repetirle dosis al Toluca en el Infierno

Tigres fue uno de los dos equipos que derrotó al Toluca en la fase regular del Apertura 2025, y el único que lo venció en el Estadio Nemesio Díez.

El cuadro dirigido por Guido Pizarro doblegó 4-3 a los Diablos Rojos a domicilio en un entretenido encuentro que se llevó a cabo en el marco de la tercera jornada del campeonato.

Un doblete de Nico Ibáñez, un tanto de Ozziel Herrera y un autogol de Federico Pereira le dieron la victoria a Tigres en aquel encuentro ante el campeón Toluca.

