¿Confiados? El mensaje de Tigres que parece menospreciar a Toluca en la final de la Liga MX

Tigres sacó una ventaja en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres tiene una ventaja de un gol en la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y de cara al juego de vuelta, en el interior del equipo de la UANL lanzaron un mensaje que puede ser tomado como menosprecio a los Diablos Rojos del Toluca y a su casa, el estadio Nemesio Diez.

El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, comentó que no le asusta ir a la vuelta al Infierno de Toluca, pues ya han ganado en esa cancha. El equipo Incomparable solo necesita un empate para coronarse campeón del futbol mexicano.

Quedan 9️⃣0️⃣ y vamos más UNIDOS que nunca 👹 @calientesports pic.twitter.com/gRmjesCB3i — Toluca FC (@TolucaFC) December 12, 2025

“Fuimos el único equipo que ganó allá, pero también entiendo que seguramente la postura del rival va a ser distinta… Prepararemos el partido, veremos en qué condiciones están los jugadores e iremos allá con la confianza de lograr el resultado”, dijo en conferencia de prensa el argentino.

Al partido que se refiere Pizarro es el pasado 26 de julio por la Jornada 2 del Torneo Apertura 2025. En un juego lleno de goles, los de Monterrey se llevaron el juego por pizarra de 4-3. Aunque en aquel duelo los Diablos se sobrepusieron a una desventaja de 4-1 y por poco empatan el juego.

Para Guido Pizarro la serie no está del todo definida, pues aseguró que necesita un gol para que Tigres sea campeón. Lo que sí comentó es que su equipo fue mejor que el actual monarca Toluca, que no pateó al arco hasta la segunda mitad.

“Hoy fueron los primeros 90 minutos de los 180. Hemos sacado una ventaja, pero tendremos que hacer un gran partido para llevarnos la Final. Creo que hoy mi equipo fue mejor que el rival, pero entendemos que tenemos que recuperarnos, sabemos que todavía quedan 90 y ellos en su campo se sienten fuertes. Iremos allá a terminar la serie”, dijo El Conde.

⏱ 90’ | 5️⃣ minutos más de juego en el 🌋. @Corona_MX pic.twitter.com/1ciQm7kOdu — Toluca FC (@TolucaFC) December 12, 2025

¿Cuándo es la vuelta entre Toluca y Tigres?

Toluca y Tigres se enfrentan nuevamente el próximo domingo 14 de diciembre, cuando los Diablos Rojos sean locales en el Estadio Nemesio Díez en el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX.

La casa del equipo escarlata verá al nuevo monarca del futbol mexicano, que puede ser un bicampeón si los dirigidos por Antonio Mohamed repiten, o bien unos felinos que no se coronan desde el Clausura 2023.

aar