¡Impensado! Es campeón de Champions, brilló en una Copa del Mundo y Pumas se da el lujo de rechazarlo

Pumas rechaza a un jugador que brilló en el Mundial y en Champions

Los Pumas se encuentran en un periodo de reconstrucción, con llegadas en el área diligencias y con un nuevo enfoque, por lo que, se dice, el equipo rechazó los servicios de un crack total, pues no encajaría en el modelo que la directiva auriazul quiere construir en la Liga MX.

Según con información de medios nacionales, el Club Universidad Nacional le cerró la puerta a la llegada de James Rodríguez. El astro colombiano se quedó sin equipo luego de su salida del León y estaría buscando un nuevo destino a seis meses del inicio de la Copa del Mundo 2026.

La intención del sudamericano es estar en un club en donde pueda llegar a punto físico y futbolístico al siguiente Mundial, que podría ser el último que juegue con su selección. Cabe recordar que James maravilló al planeta en 2014 en la Copa del Mundo de Brasil, en donde fue la Bota de Oro.

Parecía que todo estaba armando para que James Rodríguez tuviera su segunda experiencia en el futbol mexicano y llegaría a los Pumas, uno de los equipos grandes de la Liga MX, sin embargo, fueron los mismos universitarios los que decidieron no seguir adelante con la contratación.

“James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa. Van por otra cosa, van por killers, necesitan nueves. Van por goleadores, seguramente sudamericanos”, adelantó el periodista John Sutcliffe, de ESPN.

El mediocampista de 34 años sigue en la búsqueda de equipo y Pumas en su propia cruzada para contratar jugadores. Lo que el cuadro capitalino quiere es a delanteros, no tanto mediocampista.

El Club Universidad tiene a sus delanteros lesionados; Guillermo Martínez es el más cercano a regresar y José Juan Macías está fuera un largo periodo de tiempo, por lo que deben empezar a moverse en el mercado para contratar a, según reportes, dos ‘9′.

Uno de los deseos del club es el colombiano Cristian Arango, pero no se han acercado a las pretensiones económicas del equipo del Chicho. Otro elemento que han sondeado es Diber Cambindo, con pasado en Cruz Azul y presente goleador en Necaxa. No hay nada amarrado por ahora.

