Oficial: Pumas comienza la limpia y anuncia a su nuevo técnico para el próximo Clausura 2026

Pumas terminó su participación en este Apertura 2025 siendo uno de los equipos que quedó eliminado en la fase regular, pues culminaron en el onceavo puesto después de 17 jornadas, con siete victorias, dos empates y ocho derrotas; es por eso que la nueva directiva decidió cambiar al técnico de cara al Clausura 2026.

Antonio Sancho fue el encargado de presentar oficialmente a Roberto Medina, quien tomará las riendas del equipo femenil de Pumas para la siguiente campaña, además de que es un canterano auriazul, un factor que remarcó el nuevo vicepresidente deportivo del Club Universidad.

“Roberto Medina vuelve a casa a escribir un nuevo capítulo en la historia de Pumas. Su experiencia, visión y compromiso llegan para impulsar un proyecto que busca competir y honrar nuestros colores. ¡Bienvenido, Roberto!“, escribieron en las redes sociales del equipo auriazul.

Las palabras de Antonio Sancho para el nuevo técnico de Pumas

Durante la conferencia, Antonio Sancho rectificó porque fue que decidieron contratar a Roberto Medina para hacerse cargo del equipo femenil de Pumas, pues el entrenador mexicano ya sabe lo que es ser campeón de la Liga MX Femenil, al conseguirlo con las Amazonas en 2020 y 2021.

“Me da mucho gusto el poder hacer la presentación aquí de el buen Robert, de Roberto Medina que pues la verdad lo conozco muy bien también es canterano, conoce perfectamente el futbol femenil. Desde selección, todo lo que trabaja Robert la clase de persona que es, la calidad humana y la verdad es que es un gustazo estar aquí con él, sé que Pumas Femenil como lo mencioné ha ido creciendo y estoy seguro que este torneo seguiremos dando pasos para adelante con el trabajo de Roberto”, expresó Antonio Sancho.

Antonio Sancho lleva apenas dos días al frente de la dirección de los Pumas y ya anunció a su primer refuerzo de cara al Clausura 2026, iniciando desde el banquillo. La afición auriazul tendrá que esperar para conocer cuáles serán los fichajes para el equipo femenil del Club Universidad.

Pumas sigue en busca de su primer trofeo del futbol mexicano femenil

Desde que se creó la Liga MX Femenil en 2017, Pumas ha estado en busca y peleando su primer título en la historia del club, el cual después de ocho años no ha podido llegar a las vitrinas del Pedregal.

Sin embargo, cada torneo las auriazules se refuerzan de mejor manera y han llegado a ser contendientes al título, pues en el Clausura 2025 terminaron en la tercera posición de la general, accediendo a la liguilla con 37 puntos conseguidos en 17 jornadas.

Lamentablemente, en esa ocasión cayeron derrotadas en los cuartos de final a manos de las Chivas, equipo que venció al Club Universidad en los dos partidos para dejar fuera a Pumas por marcador global de 3-0.

