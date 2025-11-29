¡INSÓLITO! Keylor Navas realizó el gesto más chantajista en su carrera con tal de poder llegar a Pumas

Keylor Navas estuvo un tiempo defendiendo el arco de Newell’s Old Boys antes de llegar a los Pumas; sin embargo, en una entrevista para ESPN, Cristian Fabbiani, exentrenador del conjunto argentino, reveló que el portero costarricense se puso a llorar frente a él porque quería salir de la institución.

“El viernes a la noche no sé si jugamos; sábado, no me acuerdo bien. Tengo una charla con Keylor en el vestuario de la concentración, tengo una charla que él se quería ir, quería estar cerca de su papá que había tenido un infarto en su momento y él quería estar en México porque quedaba cerquita de Panamá y se me puso a llorar. Si Keylor se me pone a llorar por la situación que estaba pasando el club, imagínate con los demás chicos todo lo que viví”, expresó Cristian Fabbiani.

Algunos días después, Newell’s Old Boys anunció la salida de Keylor Navas del equipo y dieron a conocer que iba a ser nuevo jugador de los Pumas.

¿Cómo le fue a Keylor Navas en su primera temporada con Pumas?

Keylor Navas llegó a los Pumas para disputar el Apertura 2025, tras la salida repentina de Alex Padilla del equipo, pues el arquero mexicano regresó a Europa para reportar de nuevo con el Athletic Club de Bilbao.

La primera campaña de Navas con el conjunto Universitario no terminó como él esperaba, pues después de la temporada regular y un partido de play-in, el arquero costarricense disputó 16 encuentros con los del Pedregal, dejando su portería en cero en tres ocasiones.

Además, en la Leagues Cup fue expulsado en el segundo partido y no pudo disputar el tercer encuentro ante el Inter Miami, el cual perdieron y cayeron eliminados en la primera fase del torneo binacional. Por otro lado, en la Liga MX el Pachuca los dejó en el camino por el título al ganarles en el primer partido del play-in.

Keylor Navas tuvo una temporada para el olvido con Pumas

Se esperaba que los Pumas realizaran un mejor papel en este torneo por los jugadores que ficharon antes de iniciar la campaña; sin embargo, los Universitarios sufrieron casi toda la campaña y cayeron derrotados en el play-in.

Para Keylor Navas fue una tristeza más en esta temporada, pues aparte de ser derrotado en la Liga MX, tampoco pudo ayudar a la Selección de Costa Rica a clasificarse a la Copa del Mundo del 2026.

Así que el arquero tricampeón de Champions League se quedará sin la oportunidad de disputar un Mundial cerca de su país.

