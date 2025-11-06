Keylor Navas y el mensaje que compromete a Pumas en convertirse en un equipo grande de la Liga MX

Keylor Navas es el mejor jugador de los Pumas esta temporada y en la última jornada necesitan ganarle al Cruz Azul para avanzar al play-in, pero el costarricense aún piensa que su equipo sigue en la pelea por el título, a pesar de estar en el décimo puesto de la tabla general.

“Yo creo que estamos peleando todavía por el título. Creo que todos los equipos, aunque hay algunos que ya tienen la dicha de estar clasificados a la fase final, no se puede desprestigiar a todos los demás que todavía tienen opción de entrar a esa fase donde se pelea el título. Entonces, yo creo que lo tomamos con tranquilidad; nosotros no vamos a cambiar nada. Como dije anteriormente, no es la primera ni la última vez que van a hablar de nosotros; alguna gente habla bien, otra gente habla mal, es parte del futbol”, expresó Keylor Navas.

El arquero costarricense ha sido campeón de diferentes torneos de renombre como la Champions League o LaLiga española, pero parece que ahora su prioridad es sumar un trofeo de Liga MX a su vitrina personal.

Keylor Navas revela quién es el único que puede decidir su tiempo en los Pumas

Keylor Navas demostró que se siente muy cómodo jugando con los Pumas, pues desde su llegada sus compañeros lo han arropado y tratado “superbién, el club es muy familiar, los compañeros me han tratado increíble”, además de revelar quién es el encargado de decidir el tiempo que estará en los Pumas.

“El tiempo que voy a estar aquí solo Dios lo sabe, pero bueno, yo estoy muy contento, voy a estar hasta que el club quiera que esté; el día que ya no quiera que esté, saldré por el mismo túnel que entré y me iré tranquilo, pero con la conciencia muy feliz y muy tranquila de que siempre he tratado de disfrutar y dar lo mejor”, expresó el guardameta costarricense.

Los malos resultados o el bajo rendimiento que han tenido los Pumas en la actual temporada podrían ser una de las razones por las que Navas podría salir del equipo, pero él ha dejado en claro que eso no está en sus planes.

Keylor Navas y los Pumas se juegan todo ante el Cruz Azul

Keylor Navas aún confía en que los Pumas podrán avanzar al play-in para pelear por su lugar en la liguilla del futbol mexicano, aunque será una misión bastante difícil para el equipo de Efraín Juárez.

Los Universitarios se medirán ante el Cruz Azul en la última fecha del certamen local; el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc y ahí se definirá si los Universitarios avanzan o no a la siguiente fase.

En caso de avanzar en la décima posición a la fase de eliminación, los Pumas podrían medirse ante los Bravos de Juárez, como la campaña pasada cuando se presentó una tormenta de arena.

