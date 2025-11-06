Keylor Navas revela quién no lo trata bien en Pumas y termina con la novela sobre su salida del equipo (VIDEO)

Keylor Navas revela quien es el único que puede definir su tiempo en Pumas.

Keylor Navas no se guardó nada y reveló en conferencia de prensa quién es el jugador que no lo trata tan bien en los Pumas, además de terminar con la novela sobre una posible salida del club, pues el arquero costarricense dio a conocer quién es la única persona que puede definir su futuro en el Club Universidad.

“Bueno, me he sentido muy bien desde que llegué. Como lo dije alguna vez, la gente me ha tratado superbién, el club es muy familiar, los compañeros me han tratado increíble, Pablo (Bennevendo), no tanto (entre risas). Desde el primer día me abrieron el camerino, me llenaron de lo que es la historia del club para sentirlo propio, y yo creo que eso me ha ayudado a sentirme como si estuviera aquí ya muchísimos años”, reveló Keylor Navas.

Además, dejó en claro que el tiempo “que voy a estar aquí solo Dios lo sabe, pero bueno, yo estoy muy contento, voy a estar hasta que el club quiera que esté; el día que ya no quiera que esté, saldré por el mismo túnel que entré y me iré tranquilo, pero con la conciencia muy feliz y muy tranquila de que siempre he tratado de disfrutar y dar lo mejor”, concluyó el guardameta.

¡Se quiere quedar más tiempo en Pumas!



Keylor Navas habló de cómo se siente en Pumas y cuáles pueden ser sus planes a futuro.



🫡 pic.twitter.com/eboZFz9wKR — Análisis Puma (@AnalisisPuma) November 6, 2025

Keylor Navas y los Pumas pelearán por un lugar en el play-in

Keylor Navas llegó a los Pumas en este Clausura 2025 para ser el nuevo portero de los Universitarios en la Liga MX, una decisión acertada por parte de la directiva auriazul, pues el arquero costarricense ha demostrado que todavía tiene varias cosas que mostrar en la cancha.

Sin embargo, Navas no puede tapar y meter los goles al mismo tiempo, y el equipo de Efraín Juárez ha sufrido en esta campaña por los resultados, aunque aún tienen posibilidades de avanzar al play-in si logran una victoria en la última fecha.

El conjunto de la capital del país se medirá ante el Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc para buscar un lugar en la siguiente fase, pero si la Máquina sale con la mano en alto, los Pumas tendrán que irse con su derrota y despedirse del torneo.

Así reaccionó Keylor Navas luego del penal en contra.



¿Qué opinas? #Pumas pic.twitter.com/iBVePPmeNT — Análisis Puma (@AnalisisPuma) November 3, 2025

Estos son los números de Keylor Navas desde su llegada a los Pumas

Keylor Navas llegó a los Pumas para ser la salvación del equipo Universitario, por los pésimos resultados que consiguieron en las primeras jornadas con Rodrigo Parra, pues las derrotas estuvieron a la orden del día.

El portero costarricense lleva 15 partidos con la camiseta del equipo de Efraín Juárez, recibiendo 19 goles y dejando su portería en cero en tres ocasiones, la misión que tiene Navas con los Pumas es levantar el título, aunque tendrá que batallar junto a sus compañeros para lograrlo.

Cabe recalcar que, en su último equipo, el Newell’s Old Boys, Keylor Navas jugó 16 partidos, recibiendo únicamente 11 goles y ocho porterías imbatidas.

DCO