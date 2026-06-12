Tras 96 años EU y Paraguay se miden en un Mundial

La primera Copa del Mundo en la historia se jugó en Uruguay 1930. Eran cuatro grupos y uno de los enfrentamientos fue Estados Unidos ante Paraguay, selecciones que 96 años después se vuelven a ver las caras en la máxima justa de la FIFA, ahora con el cuadro de Las Barras y las Estrellas como coanfitrión del primer certamen con tres países sede.

El conjunto estadounidense hizo historia al ganarle a los guaraníes en el torneo inaugural por marcador de 3-0 con hat-trick de Bert Patenaude, el primer triplete en la historia del Mundial.

40 goles tiene EU en Copas del Mundo

Casi 100 años después los equipos fueron emparejados de nuevo, ahora en la vigésima tercera edición del campeonato y en su primer compromiso.

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Muchas cosas han cambiado desde la primera vez que norteamericanos y sudamericanos se enfrentaron. En la Copa del Mundo inaugural había tres grupos de tres equipos y uno de cuatro. Pasaron de ser 13 selecciones a 48 y por primera vez con tres países anfitriones, uno de ellos Estados Unidos, que será segunda vez sede, tras hacerlo en 1994.

Si bien será tan sólo el segundo cotejo entre ambos en Mundiales, no son escuadras que se desconozcan, ya que en noviembre pasado el conjunto comandado por el argentino Mauricio Pochettino ganó 2-1 en Chester, Pensilvania, a la Albirroja, un buen antecedente para un equipo que busca ganar en su debut como local.

El Tip: EL ARGENTINO Mauricio Pochettino dirigirá su primer Mundial. Como jugador estuvo en el de 2002.

Estados Unidos es recurrente en el máximo escenario al ser uno de los conjuntos fuertes en Concacaf. Va por su decimosegundo torneo mundialista y en su primer partido tiene tres victorias (incluyendo aquella en el 30, ante Paraguay), por tres empates y cinco derrotas. La última vez que ganaron en un compromiso de este tipo fue en 2014 ante Ghana.

Del otro lado, los guaraníes regresan a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Su última participación fue en 2010, llegando hasta cuartos de final, luego de superar la ronda de grupos como líderes del sector F. En octavos despacharon a Japón en tanda de penaltis, pero cayeron ante España por el pase a semifinales.

La espera fue larga para los paraguayos, que luego de ver a su selección tener su mejor participación en nueve apariciones en Sudáfrica, están esperanzados en tener un buen papel luego de terminar sextos en las eliminatorias de la Conmebol, aunque su récord en el debut no es nada alentador. En México 1986, la Albirroja venció a Irak, su único triunfo en juegos de esta clase. En las otras ocasione registró cuatro empates y tres derrotas.

De cara al estreno de ambos equipos en la Copa del Mundo 2026 hay dudas sin responder. Potencia en muchos deportes, Estados Unidos sigue sin dar el paso de calidad definitivo en el futbol, que ellos llaman soccer, y eso podría deberse a una falta histórica de delanteros de calidad. Folarin Balogun y Ricardo Pepi son los nombres más importantes que hay en el eje del ataque.

Además de estos dos delanteros, Mauricio Pochettino tiene un par de elementos importantes que parten de banda: Christian Pulisic y Alejandro Zendejas, extremo del América nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero que representará al máximo rival que tiene la Selección Mexicana.

Aunque el futbol es el último deporte entre el gusto de los aficionados (superado por el futbol americano, beisbol, basquetbol y hockey), el conjunto de Las Barras y las Estrellas cuenta con nombres interesantes, pero que al mando de Pochettino pocas veces han funcionado. El torneo en casa es la ocasión perfecta para demostrarle el soccer al mundo.