Sale a la luz VIDEO de Keylor Navas reaccionando de la manera más agresiva y molesta con Pumas ¡suelta un patada terrible!

Keylor Navas en el partido con los Pumas ante Xolos en la Liga MX

El portero de los Pumas, Keylor Navas, estuvo de nueva cuenta implacable en la meta felina, pero aunque tan solo recibió una diana en la victoria 4-1 ante Xolos de Tijuana, el tico fue tendencia porque en redes sociales circuló un video en donde tiene una arrebato.

La molestia de Navas fue justamente la anotación concedida. Todo se originó con una falta de Pedro Vite dentro del área. El arquero de los Pumas de la UNAM se enojó con la decisión del árbitro, quien no dudó en marcar el penalti. El jugador de Costa Rica hizo una gran rabieta y pateó un balón enojado.

Así reaccionó Keylor Navas luego del penal en contra.



¿Qué opinas? #Pumas pic.twitter.com/iBVePPmeNT — Análisis Puma (@AnalisisPuma) November 3, 2025

Kevin Castañeda anotó para los Xolos y fue ahí cuando Navas perdió la cabeza, soltó un gran grito, agitó los brazos y se miró eufórico. No se percibe en los videos, pero parece que el enojo después del gol fue contra Vite, quien ingresó de cambió e impactó el marcador de manera negativa.

Keylor Navas llegó tarde en el torneo. El portero debutó en la Jornada 3 ante Querétaro, cuando el Club Universidad dejó escapar la victoria en dos partidos previos, en parte por el portero novato Rodrigo Parra, quien tuvo errores notables y costosos en el inicio del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Todos fuimos Keylor Navas pic.twitter.com/vpc9jCTOvg — Pumas En La Piel (@PumasELP) November 2, 2025

Efraín Juárez encara a la afición de Pumas

Los Pumas de la UNAM vencieron 4-1 a los Xolos de Tijuana en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Un resultado que mantiene vivas las esperanzas de Play-In para los felinos, pero tras el silbatazo final, el entrenador Efraín Juárez encaró a la afición, una imagen polémica.

Los malos resultados de Pumas, las irregularidades en el nivel de los jugadores y todas las controversias fuera del terreno de juego, han provocado que los aficionados tengan un par de partidos en donde expresan su inconformidad y ante Xolos sacaron playeras con la leyenda: “Respeten nuestra historia”.

Cuando finalizó el duelo, los jugadores de Pumas fueron a realizar la tradicional Goya con la porra, La Banda del Pebetero, pero el grupo de animación guardó silencio como señal de protestas. Ahí fue cuando Efraín Juárez se acercó a los fans, los miró fijamente y cruzó sus brazos. Estuvo en esa postura unos minutos, después aplaudió y se marchó.

