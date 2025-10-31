Confirmado: Aaron Ramsey abandona a los Pumas y se va de México por este insólito motivo

Aaron Ramsey no completó ni una temporada con los Pumas de la UNAM y, antes de que culminara el Apertura 2025, el mediocampista galés decide irse de México, además de abandonar a los Pumas cuando más se le necesitaba, pues el equipo aún está en busca de avanzar al play-in.

Con información de AS México, Aaron Ramsey tomó la decisión de salir de México a falta de dos jornadas en la fase regular del Apertura 2025, por el problema ocurrido con su perrito Halo, el cual se perdió hace unas semanas en Guanajuato y el mediocampista europeo se dio por vencido en su búsqueda.

La fuente antes mencionada también comentó que los Pumas no darán a conocer esta noticia hasta que culmine el torneo, pero que es un hecho que Aaron Ramsey no continuará con los Universitarios después de un paso fugaz en el futbol mexicano.

Estos fueron los pocos números que dejo Aaron Ramsey con Pumas

Aaron Ramsey llegó a la Liga MX como un refuerzo bomba para los Pumas en este Apertura 2025; a pesar de llegar lesionado y que su debut tuviera que esperar hasta casi la mitad del torneo, la afición estaba esperanzada en el mediocampista galés y el nivel que podía darle al equipo.

Sin embargo, después de lo ocurrido con su lomito, Ramsey decide dejar a los Pumas y abandonar México. El futbolista europeo solo disputó seis juegos con el cuadro de Efraín Juárez y consiguió un gol, el cual fue ante el Atlas para darle la victoria al cuadro auriazul.

Aaron Ramsey se dio por vencido para buscar a su perrito Halo; es por eso que decide irse del país, a pesar de que a su esposa le parecía muy linda la Ciudad de México y más que nada la gastronomía de México, pues en varias ocasiones subía historias a su cuenta de Instagram donde presumía las recetas mexicanas que preparaba.

What I’d do to hold you one last time Halo 🤍 pic.twitter.com/UGVNCNIkKv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 24, 2025

Aaron Ramsey deja a los Pumas y el equipo aún pelea por entrar a play-in

A falta de dos jornadas en el Apertura 2025, a Pumas le cayó la peor noticia en su lucha por entrar al play-in de la Liga MX, pues Aaron Ramsey decide abandonar al equipo en la recta final de la campaña.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez se medirá ante el Tijuana en la Jornada 16 y contra el Cruz Azul en la última fecha del certamen nacional, teniendo que ganar sus dos encuentros para poder meterse entre los primeros 10 puestos de la tabla general.

Pumas es decimotercer lugar en el torneo con 15 unidades; están a dos puntos del décimo puesto, que es Santos, así que una victoria ante los Xolos y otra ante Cruz Azul, más otros resultados, podrían poner a los Universitarios dentro del play-in, ya que necesitan que Atlas, Atlético de San Luis y Santos no sumen en las últimas dos fechas.

