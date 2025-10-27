¡Alerta! Pumas ya contacta a su nuevo entrenador; esto debe pasar para que Efraín Juárez salga del club

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya casi llega a su final, al menos la fase regular, y los Pumas de la UNAM no recomponen el rumbo, dejando al aire la continuidad de Efraín Juárez, quien se dice podría dejar el equipo en caso de no llegar a la Liguilla, además que se filtró a su posible reemplazo.

De acuerdo con información de W Deportes, el Club Universidad tuvo su primer contacto con Martín Anselmi, exentrenador del Cruz Azul. Fue un acercamiento cordial. El albiceleste pidió tiempo para no interferir con el trabajo de Juárez y para no entorpecer el trabajo del equipo.

La fuente citada señala que Anselmi, quien no salió en los mejores términos de La Máquina, no ve mal vivir de nuevo en la Ciudad de México y por el momento todo quedó en que se reunirán para tener una charla futura.

Martín Anselmi durante un partido en su etapa como entrenador de Cruz Azul. ı Foto: Instagram @martinanselmidt

¿Cómo va Efraín Juárez con los Pumas?

Efraín Juárez no se puede relajar, pues más allá de la situación de Anselmi con Pumas, su equipo no mejora y al momento se encuentran fuera de toda oportunidad de Liguilla. Son el lugar 13 con récord negativo de solo tres victorias, por seis empates y seis derrotas.

En sus últimos siete partidos el Club Universidad tiene cuatro derrotas y tres empates. Su última victoria fue el 12 de septiembre ante Mazatlán, desde entonces no han podido sumar de tres puntos. Además de los Cañoneros, los auriazules sólo tienen conquistas ante Querétaro y Atlas.

Efraín Juárez y Pumas siguen en busca de portero. ı Foto: Mexsport

La opción de clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano se ve complicada, pues al Torneo Apertura 2025 le quedan dos jornadas y Pumas juega contra dos rivales que tienen una mejor actualidad.

En la Jornada 16 del certamen, el próximo 2 de noviembre, se miden a los Xolos de Tijuana de la joven estrella Gilberto Mora. El duelo se realiza en el Estadio Universitario, que debería ser la fortaleza felina, pero este semestre no ha servido como tal.

Los Pumas cierran el Apertura 2025 con un juego de alto impacto, siendo visitantes en su propia casa, pues se miden a Cruz Azul, que sí ha hecho de CU una fortaleza y son el tercer mejor equipo del campeonato, con paso firme y un proyecto reconocible.

aar