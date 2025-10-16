¡Desconsolado! Aaron Ramsey revela que su perrita desaparecida necesita ser medicada urgentemente

Aaron Ramsey volvió a pedir ayuda por su perrita al revelar que requiere medicación urgente.

El galés Aaron Ramsey, futbolista de Pumas, está desconsolado porque ya pasó una semana sin que aparezca su perrita Jeilo, de quien reveló que necesita ser medicada urgentemente, por lo que le pidió a sus seguidores que le hagan saber cualquier información de ella.

“Estamos desconsolados 💔 Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor 🙏🏼“, fue el mensaje que el mediocampista del equipo felino compartió en sus redes sociales.

Estamos desconsolados 💔 Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor 🙏🏼 pic.twitter.com/JLwcThuRjj — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 16, 2025

Aaron Ramsey acompañó su publicación con dos imágenes de su perrita Jeilo, misma en la que se lee que “necesita medicación urgente”, además de que viene el número de celular al que las personas que sepan algo de la canina se comuniquen con el futbolista de Pumas vía WhatsApp.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Inter Miami quiere a Gilberto Mora a como de lugar y este su plan maestro para juntarlo con Leo Messi

¿Dónde se perdió la perrita de Aaron Ramsey?

Aaron Ramsey dio a conocer en sus redes sociales que Jeilo, la mascota de su familia, una perrita de raza Beagle, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de ‘Hipsterrier’ que es un albergue para perros”, escribió el jugador del conjunto auriazul en su cuenta de Instagram.

Por este motivo, Aaron Ramsey ofreció recompensa para encontrar a Jeilo. “Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!!”, escribió el veterano futbolista.

¿Cuál es la recompensa que ofrece Aaron Ramsey por su perrita?

Collen Ramsey, esposa de Aaron Ramsey, dio a conocer en redes sociales que se ofrece 10,000 dólares de recompensa a la persona que encuentre y entregue a su perrita Jeilo. Esto equivale a 184,700 pesos mexicanos.

El futbolista galés vive su primer torneo en la Liga MX al convertirse en uno de los refuerzos de Pumas para el actual Torneo Apertura 2025.

EVG