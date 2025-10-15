Toronto Blue Jays ganan con autoridad frente a Seattle Mariners para llevarse su primera victoria en la serie

Blue Jays se llevan su primera victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Seattle Mariners llegaron al tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con la ventaja de 2-0 y recibiendo a los Toronto Blue Jays en el T-Mobile Park; sin embargo, se dieron cuenta de que no pueden confiarse ante los líderes de la Conferencia Este, pues terminaron perdiendo 13-4 en su casa.

El conjunto de Seattle dejó ir la oportunidad para barrer la Serie de Campeonato y perdieron el primer encuentro en su ciudad. En las últimas dos entradas, las cámaras captaron las caras largas de la afición de los Mariners, pero lo que los animó un poco fue el cuadrangular de Randy Arozarena.

Julio Rodríguez logró un home run en la parte baja de la primera entrada que sobrepasó al jardín izquierdo para impulsar las primeras dos carreras del juego, una de ellas por parte del mexicano Arozarena.

VLADIMIR GUERRERO JR. WITH A BLAST OF HIS OWN! #ALCS pic.twitter.com/cSLgLywe1V — MLB (@MLB) October 16, 2025

Terminó el primer episodio con la ventaja para los locales y en la segunda entrada lograron mantener el cero de los Blue Jays, pero de la tercera entrada en adelante, los Azulejos anotaron carreras durante cuatro episodios.

El primero en recorrer el diamante y llegar al plato fue Ernie Clement, quien, gracias al cuadrangular de Andrés Giménez, logró poner la primera carrera para los visitantes, y detrás de él llegó Giménez para igualar el tablero.

En la misma entrada, Nathan Lukes, Daulton Varsho, Alejandro Kirk y Vladimir Guerrero Jr. consiguieron tocar las tres bases y el home para darle otras cuatro carreras e iniciar la fiesta de los Azulejos en la casa de los Marineros, que no volvieron a meter las manos en el marcador por un buen rato.

Randy Arozarena and Cal Raleigh go back-to-back!



(MLB x @CitizenWatchUS) pic.twitter.com/sOzVyH0Cvo — MLB (@MLB) October 16, 2025

Para la parte alta de la cuarta entrada del encuentro, George Springer logró un home run por la parte central del parque de pelota para poner la sexta carrera a favor de los Blue Jays, que, aunque tenían una ventaja bastante amplia sobre los Mariners, no dejaron que se acercaran en el tablero.

Vladimir Guerrero Jr. volvió a mandar la pelotita fuera del césped por el jardín central para marcar su segunda carrera de la noche; en la misma entrada, Ernie Clement bateó un sencillo por el central para que Anthony Santander pusiera el número ocho en el marcador.

El que se llevó los reflectores en la parte alta de la sexta entrada fue el mexicano Alejandro Kirk, quien al momento de pararse en la caja de bateo tenía a Guerrero y Springer envasados y con un cuadrangular por el central logró poner tres carreras más para los Azulejos.

Los Mariners se acercaron en el marcador con el home run de Randy Arozarena, el primero para él en postemporada, y el de Cal Raleigh en la parte baja de la octava entrada, pero Addison Barger echó para abajo el ánimo de los de Seattle, pues logró otro home run para los Azulejos y poner cifras definitivas en el tablero.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana se encuentra 2-1 a favor de los de Seattle y el siguiente encuentro será el jueves 16 de octubre en el T-Mobile Park.

