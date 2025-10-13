Aaron Ramsey y su familia viven su peor experiencia desde que llegaron a México y piden ayuda desesperadamente

El mediocampista galés Aaron Ramsey, jugador de los Pumas de la UNAM, vive su peor momento desde que llegó a México, pue sen redes sociales está pidiendo ayuda desesperadamente para encontrar a un querido miembro de su familia, su perrito Halo, quien desapareció en Guanajuato.

Ramsey informó en sus redes sociales que la mascota de su familia, un perro de raza Beagle, se perdió en San Miguel de Allende, pidiendo ayuda por cualquier información de su paradero.

“Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de ‘Hipsterrier’ que es un albergue para perros”, escribió en Instagram el jugador del Club Universidad.

Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perrito

De acuerdo a lo compartido por Ramsey, su perrito tiene ya tres días extraviado, aunque él fue avisado en las primeras horas de este lunes, con lo que la desesperación por conocer el paradero de Halo crece.

“Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!!”, agrega Ramsey, quien incluso ofrecen recompensa por cualquier tipo de pista.

En una de sus últimas foto, la perrita Halo tiene su collar de rastreo. “Una de las últimas fotos de Halo con un collar rastreador. Si alguien tiene información, por favor, envíeme un mensaje”, dice Aaron Ramsey.

La noticia no dejó indiferentes a los aficionados, en especial de Pumas, que empezaron a compartir la foto del pequeño Halo para que pueda ser localizado rápidamente y regrese lo antes posible con Aaron Ramsey y su familia.

Al igual que él, su esposa, Collen, ha compartido toda la información en redes. “Rezando para que alguien amable encuentre a Halo. Si lo encuentras escríbeme a mí o a Aaron Ramsey, Hay una recompensa. Ella significa muchísimo para nosotros”, dice la esposa del jugador de Pumas en Instagram.

Hasta antes de este incidente, la estancia de los Ramsey en México estaba siendo buena, pues en sus historias de Instagram Collen compartía sus días en Ciudad de México, paseando y conociendo las calles, la gente, la culturas y las costumbres.

En redes también compartía los platillos mexicanos que aprendía a hacer, como chiles en nogada, tacos, etc. Subían videos paseando por mercados, tratando de llevar una vida normal en México.

