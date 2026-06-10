New York Knicks remonta y vence a los San Antonio Spurs para estar a un juego de ganar la Finales de la NBA

Los New York Knicks sacaron la garra en el Madison Square Garden esta noche para llevarse la victoria en el cuarto juego de las Finales de la NBA ante los San Antonio Spurs. Con este resultado, la quinteta de la Gran Manzana se pone a solo una victoria de coronarse por primera vez desde 1999 en la liga de baloncesto de Estados Unidos.

El primer y segundo cuarto fueron totalmente para el equipo visitante, marcando 76 puntos en la mitad inicial, mientras que Nueva York se fue al descanso con 49 unidades en su cuenta, aunque esta historia se vio en el primer juego de las Finales de la NBA.

Los Knicks iniciaron las Finales de la NBA con una ventaja sobre los Spurs, pues llegaron al primer encuentro con nueve días de descanso tras ganar las Finales de Conferencia ante los Cleveland Cavaliers, mientras que San Antonio que solo suma una victoria en la serie tuvo tres días de reposo antes de enfrentar a Nueva York, pues llegaron al Juego 7 contra el Oklahoma City Thunder.

La remontada de los Knicks inició desde el arranque de la segunda mitad. En los primeros quince minutos marcaron 26 puntos, doce más que los Spurs, y en el último cuarto encestaron 32 unidades para lograr la mayor remontada en la historia de las Finales al estar 29 puntos abajo.

OG Anunoby fue el héroe de los Knicks en el cuarto juego de la serie al conseguir los dos puntos que le dieron la victoria a los locales y encendió la euforia en todo el Madison Square Garden con solo 1 segundo y dos milésimas en el reloj.

OG WITH THE GO-AHEAD BUCKET.



KNICKS WIN GAME 4 OF THE NBA FINALS.



NEW YORK TAKES A 3-1 SERIES LEAD ‼️ https://t.co/Xu4OesLdPQ pic.twitter.com/LuQtAlC9oh — NBA (@NBA) June 11, 2026

La ciudad de Nueva York se volvió a llenar de los aficionados de los Knicks y también se vio a la policía detener a varios fans encapuchados. La quinteta de la Gran Manzana quiere darle una alegría a su afición después de 53 años sin un título de la NBA.

El quinto juego y que podría ser el definitivo será el sábado 13 de junio del 2026 en la duela del Frost Bank Center. Las Finales se trasladan de regreso a San Antonio y los Knicks podrían coronarse de visita para después viajar a Nueva York y celebrar con su gente.

DCO