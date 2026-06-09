Captan al morenista Héctor Contreras en asiento VIP de finales de la NBA

Funcionario mexicano es captado en asientos de lujo de finales de NBA en el Madison Square Garden.

En un capítulo más de indignación por funcionarios públicos que acuden a eventos deportivos y culturales de alto costo, Héctor Contreras, director general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, fue captado en un asiento VIP de un juego de la NBA, en Nueva York.

La noche del lunes, se celebró el juego 3 de las finales de la NBA, en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, con victoria de los San Antonio Spurs sobre los New York Knicks sobre 115 a 111.

Knicks y Spurs se enfrentaron en el juego 3 de las finales de la NBA, en el Madison Square Garden. ı Foto: Reuters

Al evento acudió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su nieta Kai Trump, quienes estuvieron sentados en uno de los asientos más prestigiosos del recinto. Así lo retrataron diarios y agencias internacionales como Reuters y The New York Times.

Debajo de Trump, captan a Héctor Contreras, funcionario mexicano

No obstante, la prensa mexicana, inmediatamente, notó la presencia en las fotos de un rostro familiar: Héctor Contreras Mercader, director general del SAT Quintana Roo, quien acudió al evento acompañado de su hijo.

El titular del SAT en Quintana Roo, Héctor Contreras acudió a ver el juego de la NBA entre los Knicks y los Spurs debajo del presidente de USA, Donald Trump en una zona donde los boletos valen 20 mil dólares.



Otro que derrocha austeridad republicana pic.twitter.com/vid9JAztKm — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 9, 2026

No solo el titular del SAT Quintana Roo acudió al codiciado partido en Nueva York (una de las ciudades más caras de Estados Unidos), sino que, por lo que se aprecia en las imágenes, asistió a uno de los asientos más caros del recinto, que lo ubicaron solo por debajo del presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible de asistentes al evento, un boleto en el asiento sobre el que estaba sentado el funcionario de Quintana Roo cuesta entre 11 mil y 15 mil 500 dólares (191 mil 900 a 270 mil pesos mexicanos).

Donald Trump, presidente de EU, acudió al juego; debajo de él está el funcionario de Quintana Roo, haciendo gesto de sorpresa. ı Foto: Reuters

No obstante, al tratarse de un evento de alta demanda, el costo de los boletos en la zona donde se vio al funcionario mexicano costaron alrededor de 20 mil dólares cada uno (348 mil pesos mexicanos).

Además, incluso en los asientos menos privilegiados, el costo se elevó por las expectativas del encuentro, de forma que los boletos más baratos se estaban vendiendo en reventa entre seis mil y siete mil 500 dólares (104 mil 400 a 140 mil 850 pesos mexicanos).

Trump, junto a su nieta, acudieron al juego entre Knicks y Spurs, en el Madison Square Garden. ı Foto: Reuters

Usuarios en redes sociales acusaron que lo anterior representa una falta a los valores de austeridad que defienden los servidores que llegaron a cargos bajo administraciones de Morena, partido que impulsa un discurso basado en la justa medianía.

Hasta el momento, no se conoce una declaración pública de Héctor Contreras sobre su asistencia a este evento.

Mientras que, según reportes internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al mismo como invitado de honor directamente en la suite presidencial de su amigo personal y dueño de los Knicks, James Dolan. Trump fue abucheado a su llegada al partido.

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