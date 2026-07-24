Inseguridad en Metepec: homicidios en alza sostenida

Se multiplican por 10 los homicidios dolosos en el municipio de Metepec

Al desorden e irregularidades financieras en el gobierno de Fernando Gustavo Flores Fernández en Metepec, se suma una crisis de inseguridad, visible en los asesinatos cometidos en el municipio mexiquense, pues sólo en el inicio del segundo periodo de gobierno del alcalde panista al frente del ayuntamiento, los homicidios crecieron 10 veces.

La base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) consigna que en 2024 se reportó en la localidad únicamente un crimen, mientras que al año siguiente la cifra escaló a 10.

El Dato: EN 2024 se tiene registro de 3 feminicidios en la localidad, mientras que un año después ocurrieron 2 crímenes contra mujeres por razón de género, según datos oficiales.

Fernando Gustavo Flores Fernández gobierna el municipio por segunda ocasión; su primera gestión al frente de Metepec transcurrió de 2021 a 2024, al ganar los comicios bajo la candidatura de PAN, PRI y PRD.

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De los 10 homicidios ocurridos en 2025, siete fueron perpetrados con arma de fuego, uno con arma blanca y dos con otro elemento, mientras que el único asesinato documentado en 2024 fue con arma de fuego.

Otro de los delitos sensibles que tuvieron un aumento significativo en el periodo referido fue el robo en transporte público con y sin violencia, que pasó de 42 a 50 casos; es decir, tuvo un aumento de 19 por ciento.

El Tip: ESTIMACIONES oficiales para este año señalan que hasta 325 mil personas habitan el municipio mexiquense.

MALAS CUENTAS. La gestión de Fernando Gustavo Flores se ha visto envuelta en polémicas y mal uso de los recursos públicos. La Razón publicó ayer que se hicieron adjudicaciones de contratos y servicios no apegados a los montos señalados por la ley, y se incurrió en el pago de plazas laborales sin estar aprobadas en el tabulador de sueldos.

De acuerdo con el informe del resultado de la revisión de los informes trimestrales de las entidades municipales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), derivado del análisis de la conciliación de nómina y el tabulador de sueldos, el municipio mexiquense pagó un total de mil 822 plazas, de las cuales 137 excedieron las autorizadas y 810 corresponden a 268 categorías no autorizadas en dicho parámetro de ingresos correspondientes al segundo trimestre de 2025.

40 personas desaparecidas en la localidad entre 2024 y 2025

Otra de las observaciones pone el acento en que el municipio adjudicó 42 procedimientos de contratos y adquisiciones mediante licitación pública, invitación restringida y asignación directa por excepción, por un importe de 403 millones 302 mil pesos.

Sin embargo, dos procedimientos no se apegaron a los montos señalados en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2025 y el importe total de las adjudicaciones observadas es de un millón 421 mil pesos.

Una situación semejante se presentó en el primer trimestre del año pasado, cuando se realizaron 15 procesos adquisitivos por adjudicación directa por un importe de 47 millones 402 mil pesos, de los cuales seis procedimientos tuvieron incumplimiento por un monto de 33 millones 170 mil 300 pesos.

En suma, en el semestre hubo ocho procesos anómalos de asignación directa de contratos de servicios y compras municipales por 34 millones 591 mil 700 pesos.

MÁS DELITOS SENSIBLES ı Foto: Especial

EN EL OJO DEL HURACÁN. Asimismo, reportes periodísticos han documentado que durante la gestión del edil Flores Fernández también se otorgaron 43 millones 029 mil 349.9 pesos en gastos de ceremonias a lo largo de 2024, así como 55 millones 510 mil 780.4 pesos en publicidad y propaganda.

De manera contrastante, el presupuesto destinado a funciones básicas fue menor: en materiales de seguridad pública, se reportó un gasto modificado de cuatro millones 851 mil 132.97 pesos. En materiales de construcción, uno ejercido de cinco millones 319 mil 583.41 pesos. Juntos representan sólo 10 por ciento del monto total gastado en ceremonias y propaganda.

HOMICIDIOS ı Foto: Especial

Pero no solamente el mal uso de los recursos públicos ha caracterizado a la administración del gobernante local, ya que recientemente el funcionario y empresario fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad en hechos ocurridos en el club deportivo La Asunción, lugar en el que protagonizó un altercado, al irrumpir en forma violenta y con escoltas armados en dichas instalaciones el pasado 4 de junio.

Otra polémica que protagonizó se dio el pasado 28 de enero de 2025, cuando una fotografía mostró al alcalde firmando la frente de una niña de primaria.

El acto, lejos de ser un gesto inocente, fue mal visto entre la ciudadanía y causó tal indignación que el propio funcionario tuvo que salir en un video junto a la menor y diciendo que ella lo pidió.

De igual forma, en otro video que publicó en sus redes sociales, el edil, junto a su coordinador de Comunicación Social, se burló de quienes no pueden viajar al extranjero, al decir: “Trabajen para que puedan viajar”.