Procede solicitud de desafuero de edil de Ixhuatlán

EL CONGRESO de Veracruz declaró procedente la solicitud de desafuero contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXVII Legislatura del Congreso local fueron las instancias que avalaron la solicitud de declaración de procedencia.

El Tip: EL EXPEDIENTE del caso incluiría la declaración de un testigo que aseguró haber escuchado al munícipe comunicarse con un presunto jefe criminal que opera en la región.

Una de las líneas de investigación de la fiscalía estatal considera que el munícipe, emanado de Movimiento Ciudadano, sería el autor intelectual del crimen de la periodista, quien fue privada de la libertad de manera ilegal el 2 de junio pasado en el municipio de Nanchital y sus restos hallados más de un mes después en un rancho localizado en Moloacán.

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Hasta el momento suman ocho detenidos por su presunta participación en el crimen, incluidos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

La presidenta de la mesa directiva del Congreso, Naomi Santos, explicó que el edil ya fue notificado y cuenta con un plazo de siete días, es decir, hasta el próximo martes 28 de julio, para presentar su defensa.

8 detenidos hay por el caso, todos vinculados a proceso

Posteriormente, la Comisión Instructora legislativa analizará sus respuestas para determinar si emite un dictamen, que sería sometido a votación del pleno y, si se logra la mayoría, se procedería al desafuero del munícipe.

El Congreso también declaró procedente la solicitud de desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, quien enfrenta una investigación por la presunta desaparición de un empresario y su escolta.

La carpeta de investigación incluye videos, testimonios y registros de llamadas telefónicas que presuntamente lo vinculan con el caso.