Empresario acusa que ‘Los Cabrera’ cobran 1,600 pesos de extorsión por cada becerro vendido en Zacatecas

El empresario Manuel Núñez Carrillo acusó que el grupo criminal conocido como “Los Cabrera” cobra 1,600 pesos por cada becerro vendido como parte de un presunto esquema de extorsión que, afirmó, afecta a productores de todo el estado.

El ganadero señaló que las cuotas comenzaron hace algunos años con montos menores, pero fueron aumentando conforme la organización criminal amplió su control sobre la comercialización de ganado.

“Empezaron con extorsión para poder comercializar ganado, empezaron cobrando 400 pesos por becerro. Después fue subiendo la cuota y ahorita anda en 1,600 pesos por becerro para poder vender un becerro”, declaró.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el medio Código Magenta, donde el empresario expuso cómo, según su testimonio, el crimen organizado ha incrementado las cuotas de extorsión y extendido su influencia sobre la comercialización de ganado en Zacatecas.

Según Núñez Carrillo, actualmente “cualquier ganadero del estado de Zacatecas paga 1,600 pesos para poder vender” su ganado, pues aseguró que el mercado es controlado por grupos criminales.

Acusa control de la compra de ganado

El empresario también afirmó que la organización habría decidido quiénes podían comprar ganado en determinadas regiones de Zacatecas.

Incluso, aseguró que recibió una propuesta para participar en ese esquema, la cual rechazó.

“Me llamaron y me ofrecieron la mitad del estado. Que si yo quería comprar en esa mitad, compraba. Me negué porque yo quería competir”, relató.

Explicó que no aceptó porque habría significado colaborar con la delincuencia organizada.

“Me negué porque me iba a hacer empleado de la delincuencia. Hay consecuencias por ayudarles a los malos o por participar con ellos”, agregó.

Advierte riesgos para productores

Durante la entrevista, Núñez Carrillo comparó este tipo de pagos con casos internacionales en los que empresas enfrentaron consecuencias legales por entregar recursos a organizaciones criminales.

Además, lamentó que muchos productores terminen pagando las cuotas para poder continuar con su actividad.

“Muchos ganaderos, gente decente, por error les ayudamos a los maleantes a ser exitosos en la malandrada”, expresó.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL