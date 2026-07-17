Detectan primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan protocolo sanitario

El estado reforzó las medidas para contener la propagación de la plaga.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Chihuahua, luego de que un productor reportó un caso sospechoso.

La notificación permitió activar de inmediato los protocolos sanitarios previstos para contener la plaga y proteger al sector pecuario.

Las autoridades informaron que personal especializado ya realiza labores de saneamiento en el rancho donde se detectó el caso.

Autoridades iniciaron un operativo sanitario tras detectar el primer caso de gusano barrenador. ı Foto: Gobierno Chihuahua

El operativo incluye la atención de una zona focal de 20 kilómetros y una zona perifocal de 40 kilómetros, donde se efectuarán inspecciones al ganado, aplicación preventiva de ivermectina, instalación de trampas para monitorear la mosca transmisora y revisiones en predios cercanos.

La dependencia precisó que los costos de estas acciones serán cubiertos por los gobiernos estatal y federal, por lo que los productores no deberán realizar pagos derivados de la campaña sanitaria.

Enfatizan importancia de reportar anomalías

El titular de la SDR, Mauro Parada Muñoz, afirmó que la detección del caso refleja la importancia de que los productores reporten cualquier anomalía.

“Lo más importante es que los productores reportan cualquier sospecha”, señaló el funcionario.

Añadió que durante los últimos dos años se fortalecieron las labores de capacitación, prevención y coordinación con autoridades y organismos especializados para responder de forma inmediata ante este tipo de situaciones.

Parada Muñoz explicó que la propagación del gusano barrenador puede verse favorecida por factores climáticos, como corrientes de viento y tormentas, por lo que insistió en mantener una vigilancia permanente de los animales y atender oportunamente cualquier herida o lesión sospechosa.

La SDR indicó que mantiene coordinación con Senasica, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, OIRSA, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), además de autoridades estadounidenses, con el objetivo de evitar la dispersión de la plaga.

Por otra parte, el jefe de Ganadería de la dependencia, Juan Carlos Flores Márquez, informó que, como parte de las nuevas disposiciones sanitarias, desde este martes todo ganado que ingrese o salga del estado deberá contar con un certificado de aplicación de ivermectina.

En el caso de animales destinados al sacrificio, también será obligatoria una inspección física.

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