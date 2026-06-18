Primer caso de gusano barrenador en un zoológico de México

Por primera vez en México se confirmó la presencia del gusano barrenador en animales de un zoológico, luego de que autoridades del Zoológico de León, en Guanajuato, detectaran dos casos de infestación en un wapití y un yak que habitan en el recinto.

La institución informó que ambos ejemplares fueron aislados y recibieron atención veterinaria especializada, por lo que actualmente se encuentran estables y fuera de peligro. El hallazgo representa el primer registro de esta plaga en un zoológico mexicano.

La detección se produjo después de que personal del parque identificó lesiones en los animales, donde posteriormente se encontraron larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida por provocar la enfermedad del gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado, pero que también puede presentarse en animales silvestres y domésticos.

Gusano barrenador llega por primera vez a un zoológico mexicano ı Foto: X: @audioramanoti

¿Qué animales del Zoológico de León resultaron afectados?

Las autoridades del zoológico detallaron que los casos se presentaron en un wapití y un yak, especies que fueron sometidas a tratamiento y permanecen bajo observación.

Tras confirmar la presencia del parásito, el recinto reforzó los protocolos de vigilancia y atención sanitaria para evitar la propagación de nuevos casos entre las más de mil 800 especies que alberga el parque.

Asimismo, se solicitó una ampliación presupuestal cercana a los 163 mil pesos para fortalecer las acciones de prevención y control.

El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales. Una vez que nacen, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte si no se brinda tratamiento oportuno.

México mantiene una vigilancia permanente ante la reaparición de esta plaga, debido a las afectaciones que puede ocasionar al sector pecuario y a la fauna.

Aunque los dos ejemplares afectados en el Zoológico de León ya fueron atendidos, las autoridades mantienen el monitoreo en el resto de los animales del recinto, con el objetivo de detectar cualquier caso adicional y evitar una posible propagación.

Pérdidas por gusano barrenador en México rebasan 1.4 mil mdd ı Foto: Especial

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MSL