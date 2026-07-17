Ricardo Gallardo entrega vía alterna de Villa de Pozos

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la nueva Vía Alterna de Villa de Pozos, una obra estratégica que conecta la carretera federal 70 Rioverde–Ciudad Valles con la carretera 57 y reduce el recorrido a solo ocho minutos, beneficiando a más de 98 mil habitantes, automovilistas, transportistas y trabajadores de la zona metropolitana.

Con una inversión de 17 millones de pesos, la nueva vialidad permitirá desahogar el tránsito en uno de los corredores con mayor crecimiento urbano e industrial, mejorar los tiempos de traslado y facilitar la movilidad diaria entre Villa de Pozos, la zona industrial y los principales accesos carreteros de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo destacó que, durante el primer año de Villa de Pozos como municipio, el Gobierno del Estado ha destinado 850 millones de pesos a obras de infraestructura, rehabilitación de calles, espacios deportivos y programas sociales, atendiendo rezagos que se acumularon durante décadas cuando esta demarcación dependía del ayuntamiento capitalino.

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Durante la gira de trabajo, el Mandatario Estatal también dio inicio a la reconstrucción integral de la calle California, en la localidad de San Nicolás de Jassos, con una inversión de 18.7 millones de pesos y beneficio directo para más de 25 mil personas. La obra incluirá una intervención completa para ofrecer una vialidad moderna, segura y adecuada al crecimiento de la zona.

El Gobernador afirmó que estas obras dan respuesta a las principales solicitudes de movilidad de las familias de este municipio y representan nuevas condiciones para el desarrollo económico, la actividad industrial y la conectividad.

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