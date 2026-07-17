Captura Policía de Jalisco a objetivo mayor fugado de prisión de EU

Tras labores de inteligencia, uso de la Unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck, la Policía de Jalisco rastreó, localizó y capturó a un sujeto considerado como objetivo mayor tras fugarse hace casi tres décadas de una prisión federal, en California.

La agencia federal estadounidense U.S. Marshals emitió una solicitud de apoyo para la localización de un hombre, identificado como Micha “N”, de 49 años, quien aparentemente se cambió el nombre por Miguel “N”.

De acuerdo con el reporte el objetivo prioritario escapó de una prisión en California, donde cumplía una condena por el delito de violación, también contaba con una orden de aprehensión por el delito de escape de institución penal.

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La Comisaría de Inteligencia y el personal de la Policía Cibernética establecieron que el sujeto podría estar ocultándose en el Área Metropolitana de Guadalajara y, mediante una sincronización operativa multiplataforma, establecieron los puntos que presuntamente frecuentaba.

A través de un despliegue integrado por las unidades de Drones y C2 Móvil Cybertruck, así como el Escuadrón Aerotáctico Titán, el sujeto fue ubicado y detenido en una zona comercial de Avenida Adolfo López Mateos y Avenida El Palomar, en Tlajomulco.

Una vez que se corroboró la identidad del sujeto de 49 años, se realizó su traslado al Instituto Nacional de Migración, para dar inicio a los trámites de traslado ante la corte del Distrito Este de California.

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