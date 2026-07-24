Aseguran palacio municipal tras crimen

LA FISCALÍA General del Estado de Morelos informó que, como parte de la investigación tras el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, el Ministerio Público aseguró las oficinas del Gobierno municipal.

En un comunicado, la autoridad informó que las diligencias se efectuaron con el apoyo de las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en dicho municipio.

La acción fue desarrollada por la Fiscalía Regional Oriente, con la finalidad de recabar más indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos.

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Ayer se dio a conocer que la síndica Esperanza Galván asumirá de manera provisional la presidencia municipal, mientras el Cabildo define la fecha en que el suplente, Bernabé Sedeño Néstor, tomará protesta.

El subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, dijo que la continuidad administrativa del municipio de Temoac está garantizada por ley y con este movimiento se buscará mantener la gobernabilidad.

“Lo que debemos hacer es que tiene que entrar… se tiene que hacer lo que manda la ley, que es la síndico, y posteriormente el suplente”, señaló Peláez Gerardo.

Mientras tanto, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos se declaró en sesión permanente, con el fin de reforzar las acciones en materia de seguridad, mantener la coordinación institucional y preservar la gobernabilidad en el municipio, mientras de manera paralela avanza la indagatoria.