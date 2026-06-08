Spurs vence a Knicks en el Madison Square Garden y recorta su desventaja en las Finales de la NBA 2026

Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs recortaron su desventaja en las Finales de la NBA ante los New York Knicks, a los que derrotaron en el Juego 3 por marcador de 115-111 en el encuentro desarrollado en el Madison Square Garden. Sin embargo, Jalen Brunson y compañía siguen arriba, aunque ahora con ventaja de 2-1, lo que alarga la serie al menos dos juegos más.
Los de Texas tomaron ventaja en el primer cuarto, pero el equipo de Florida revirtió las cosas y tomó la delantera a la mitad del encuentro, cuando estaba arriba por pizarra de 62-57, lo que hacía pensar que podían encaminarse a una nueva victoria.
Los Spurs reaccionaron en el tercer cuarto y convirtieron 35 puntos, por 27 de los Knicks, que por primera ocasión fueron locales en estas Finales de la NBA.
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¿Cuándo es el Juego 4 de las Finales de la NBA?
El Juego 4 de las Finales de la NBA 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio.
De nueva cuenta la sede del duelo entre las franquicias de Florida y Texas será el Madison Square Garden de Nueva York.
EVG